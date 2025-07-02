За вице-премьера Чернышова внесли 120 млн грн залога
За подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн гривен залога.
Об этом со ссылкой на ВАКС сообщают украинские СМИ.
– За подозреваемого внесен залог в полном объеме, как указано в решении суда, – сказано в сообщении.
Что предшествовало залогу
Напомним, 27 июня ВАКС частично удовлетворил ходатайство, отказав в ношении электронного средства контроля (браслета).
Суд отметил, что подозреваемый обязан:
- прибывать по каждому вызову детектива, прокурора или суда;
- сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
- не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда.
На Чернышова возложили эти обязанности на 2 месяца – до 27 августа 2025 года.
Подозреваемый на заседании заявлял, что не планирует никуда бежать и будет сотрудничать со следствием. Также он говорил, что не планирует подавать в отставку самостоятельно.
Адвокаты Чернышова 1 июля сообщали, что подали апелляцию на решение суда о залоге в 120 млн гривен.
ВАКС 2 июля отказался удовлетворить ходатайство об отстранении Чернышова от должности вице-премьера.
Напомним, Алексей Чернышов подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.
По информации НАБУ, на коррупционных махинациях в строительной сфере он получил неправомерную выгоду на общую сумму более 14,5 млн гривен.