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Анастасия Гевко, редактор ленты
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За вице-премьера Чернышова внесли 120 млн грн залога

За Чернышова внесли 120 млн гривен залога
Фото: Факти ICTV

За подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн гривен залога.

Об этом со ссылкой на ВАКС сообщают украинские СМИ.

– За подозреваемого внесен залог в полном объеме, как указано в решении суда, – сказано в сообщении.

Что предшествовало залогу 

Напомним, 27 июня ВАКС частично удовлетворил ходатайство, отказав в ношении электронного средства контроля (браслета).

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Суд отметил, что подозреваемый обязан:

  • прибывать по каждому вызову детектива, прокурора или суда;
  • сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
  • не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда. 

На Чернышова возложили эти обязанности на 2 месяца – до 27 августа 2025 года.

Подозреваемый на заседании заявлял, что не планирует никуда бежать и будет сотрудничать со следствием. Также он говорил, что не планирует подавать в отставку самостоятельно. 

Адвокаты Чернышова 1 июля сообщали, что подали апелляцию на решение суда о залоге в 120 млн гривен. 

ВАКС 2 июля отказался удовлетворить ходатайство об отстранении Чернышова от должности вице-премьера.

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Напомним, Алексей Чернышов подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

По информации НАБУ, на коррупционных махинациях в строительной сфере он получил неправомерную выгоду на общую сумму более 14,5 млн гривен.

Источник: Интерфакс-Украина

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