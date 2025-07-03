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МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за недружественных заявлений Будапешта

Антал Хейзер і Олександр Міщенко
Фото: МИД

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Антала Хейзера из-за очередных недружественных заявлений официального Будапешта.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

МИД осудил недружественные заявления венгерских властей по Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко во время встречи с послом отметил, что правящие политические силы в Венгрии пытаются использовать Украину во внутриполитической борьбе.

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В МИДе подчеркнули, что Киев всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств, включая Венгрию. Поэтому попытки венгерского правительства вовлечь Украину в свои политические процессы вызывают озабоченность.

– Но сейчас все эти несуразные приемы создания образа врага из Украины, борющейся с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и обидными, прежде всего для венгерского народа. Ведь именно венгры из-за волонтерского движения помогают украинцам в борьбе с российской агрессией, чтобы не допустить возвращения российских окупантов на улицы Будапешта, – отметили в ведомстве.

Напомним, Дания призывает ЕС применить все юридические рычаги против Венгрии из-за нарушения фундаментальных прав Евросоюза, включая процедуру по статье 7 — так называемую ядерную опцию по Будапешту.

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