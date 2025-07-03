Вряд ли есть много общих тем: Зеленский об очередном разговоре Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным вряд ли существует много общих тем для обсуждения.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Дании.

Зеленский высказался о переговорах Трампа и Путина и позиции Украины

В то же время он подчеркнул, что Украина поддерживает идею американского лидера по безусловному прекращению огня.

Сейчас смотрят

— Не знаю, не уверен, что у них много общих идей, общих тем для разговора, потому что они очень разные люди. Но если говорить об Украине, то мы изначально поддерживали идею президента Трампа о безоговорочном прекращении огня, — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина открыта к любому формату переговоров, отметив важность встречи на уровне лидеров.

— И я думаю, что в России только Путин действительно принимает решение. Вот почему нам нужна встреча на уровне лидеров. Мы действительно хотим мира, – добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

— В 10:00 утра (17:00 по Киеву) состоится разговор с президентом России Путиным. Спасибо! – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.