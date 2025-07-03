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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС инвестировать в оборону Украины из-за паузы США

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

После приостановки поставок отдельных видов оружия в Соединенные Штаты Европейский Союз должен нарастить собственную поддержку Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Орхусе (Дания).

ЕС должен усилить поддержку Украины после приостановки помощи США

По словам фон дер Ляйен, пауза в военной помощи со стороны США является сигналом для ЕС о необходимости активнее поддерживать Киев.

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– Для нас это четкий сигнал, четкое послание о необходимости усилить нашу собственную поддержку. Речь идет о наращивании европейских оборонных возможностей – не только на уровне Европейского Союза, но и на континентальном уровне, – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии напомнила, что на сегодняшний день ЕС уже предоставил Украине помощь на сумму около 50 млрд евро, в том числе в виде военного оборудования. Она также отметила роль Дании, которая одной из первых начала поставлять Украине необходимую артиллерию и самолеты F-16.

Фон дер Ляйен призвала государства-члены воспользоваться инструментом SAFE, в пределах которого доступно 150 млрд евро для закупки военного оборудования для Украины или инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

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Урсула фон дер Ляєн

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