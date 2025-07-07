Украина призывает партнеров немедленно ввести новые жесткие санкции против РФ, чтобы “вернуть ее к реальности”.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

МИД призывает партнеров к новым санкциям: что известно

По словам спикера МИДа Георгия Тихого, последние заявления главы МИД России Сергея Лаврова свидетельствуют о том, что Москва отвергает любые мирные инициативы, зато возвращается к ультиматумам вроде тех, которые звучали еще в 2022 году.

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— Настоящая “денацификация” должна начаться с Москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам — азербайджанцам, народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и многим другим, — подчеркнул Тихий.

МИД Украины призвал партнеров немедленно ввести новые жесткие санкции против российских денацификаторов, чтобы заставить их вернуться к реальности.

Напомним, Украина ставит перед собой две основные задачи во время переговоров с Российской Федерацией.

По словам Тихого, Украина участвует в переговорах с Россией для того, чтобы решить гуманитарные проблемы и вернуть людей из плена.

Тихий отметил, что состав украинской делегации отражает истинные приоритеты государства в переговорном процессе.

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