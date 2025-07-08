Никакого разоружения: Сибига сообщил об изменениях в структуре МИДа
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подписал приказ, которым предусмотрено формирование новой структуры ведомства.
Об этом он написал в Facebook.
Новые департаменты в структуре МИДа
По словам Андрея Сибиги, когда-то давно в структуре МИД был департамент, в названии которого было слово разоружение.
— Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре будет Департамент международной безопасности и обороны Украины, — подчеркнул министр.
Среди региональных департаментов МИД будет первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций.
Это приведет структуру МИД Украины в соответствие с европейскими стандартами и практиками, подчеркнул министр Андрей Сибига.
— Управление США и Канады будет отделено от Департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, потому что это отдельное направление работы, которое не может смешиваться с латиноамериканскими делами, — отметил Андрей Сибига.
Ближний Восток и Северная Африка (так называемый регион MENA) будут в отдельном департаменте.
— Это правильно и с точки зрения нагрузки (вместе эти две группы — более 70 стран), и с точки зрения корректного распределения на арабские и африканские страны, — подчеркнул глава МИД.
Распределение заместителей министра
Отныне в МИД будет ряд заместителей, в частности:
- первый заместитель, который будет курировать наиболее ответственные направления,
- заместитель министра по вопросам европейской политики,
- заместитель министра по международной безопасности,
- заместитель министра по глобальным вопросам и публичной дипломатии,
- заместитель министра — CDTO по цифровизации.
Специальный представитель теперь будет только по вопросам Африки.
Управление недружественных стран
По словам министра, теперь в структуре МИД будут новые управления.
Например, Управление недружественных стран, в которое войдут Россия и ее союзники — Северная Корея или Беларусь.
Андрей Сибига отметил, что это управление будет курировать первый заместитель министра — заниматься будет противодействием угрозам.
Новые управления в структуре МИДа
Центральная Азия будет иметь отдельное управление.
Создается отдельное управление санкционной политики. Ранее санкциями занималось несколько департаментов.
Департамент экономической дипломатии и восстановления будет заниматься открытием новых рынков, экспортом и привлечением инвестиций, а также привлечением международной поддержки в восстановлении Украины.
В структуре МИД Украины появится отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.
Также отменили обозначение цифрами территориальных департаментов.
Все, кто работал или работает в МИД, знают сакральное значение кодов 1ТД, 2ТД, 3ТД, 4ТД, 5ТД… Они близки сердцу каждого, кто в теме, но на самом деле это деление досталось нам в наследство от советских времен. Они существуют в российском МИД, — отмечает Андрей Сибига.
Управление НАТО и департамент ЕС
Теперь в структуре МИД будет отдельное управление НАТО и департамент Европейского Союза. Департамент будет заниматься непосредственным вступлением Украины в ЕС.
— Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе, — подчеркнул Андрей Сибига.
Украинцы за рубежом
Ранее в составе МИД было Управление зарубежного украинства, теперь будет Департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества.
Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься, в частности, привлечением России к ответственности за ее военные преступления против Украины.
Министр отмечает, что данные изменения продиктованы потребностями военного времени. Новая структура МИД позволит четко распределять ресурсы и приоритеты.
Фото: Андрей Сибига