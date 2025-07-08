Никакого разоружения: Сибига сообщил об изменениях в структуре МИДа

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подписал приказ, которым предусмотрено формирование новой структуры ведомства.

Об этом он написал в Facebook.

Новые департаменты в структуре МИДа

По словам Андрея Сибиги, когда-то давно в структуре МИД был департамент, в названии которого было слово разоружение.

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— Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре будет Департамент международной безопасности и обороны Украины, — подчеркнул министр.

Среди региональных департаментов МИД будет первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций.

Это приведет структуру МИД Украины в соответствие с европейскими стандартами и практиками, подчеркнул министр Андрей Сибига.

— Управление США и Канады будет отделено от Департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, потому что это отдельное направление работы, которое не может смешиваться с латиноамериканскими делами, — отметил Андрей Сибига.

Ближний Восток и Северная Африка (так называемый регион MENA) будут в отдельном департаменте.

— Это правильно и с точки зрения нагрузки (вместе эти две группы — более 70 стран), и с точки зрения корректного распределения на арабские и африканские страны, — подчеркнул глава МИД.

Распределение заместителей министра

Отныне в МИД будет ряд заместителей, в частности:

первый заместитель, который будет курировать наиболее ответственные направления,

заместитель министра по вопросам европейской политики,

заместитель министра по международной безопасности,

заместитель министра по глобальным вопросам и публичной дипломатии,

заместитель министра — CDTO по цифровизации.

Специальный представитель теперь будет только по вопросам Африки.

Управление недружественных стран

По словам министра, теперь в структуре МИД будут новые управления.

Например, Управление недружественных стран, в которое войдут Россия и ее союзники — Северная Корея или Беларусь.

Андрей Сибига отметил, что это управление будет курировать первый заместитель министра — заниматься будет противодействием угрозам.

Новые управления в структуре МИДа

Центральная Азия будет иметь отдельное управление.

Создается отдельное управление санкционной политики. Ранее санкциями занималось несколько департаментов.

Департамент экономической дипломатии и восстановления будет заниматься открытием новых рынков, экспортом и привлечением инвестиций, а также привлечением международной поддержки в восстановлении Украины.

В структуре МИД Украины появится отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.

Также отменили обозначение цифрами территориальных департаментов.

Все, кто работал или работает в МИД, знают сакральное значение кодов 1ТД, 2ТД, 3ТД, 4ТД, 5ТД… Они близки сердцу каждого, кто в теме, но на самом деле это деление досталось нам в наследство от советских времен. Они существуют в российском МИД, — отмечает Андрей Сибига.

Управление НАТО и департамент ЕС

Теперь в структуре МИД будет отдельное управление НАТО и департамент Европейского Союза. Департамент будет заниматься непосредственным вступлением Украины в ЕС.

— Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе, — подчеркнул Андрей Сибига.

Украинцы за рубежом

Ранее в составе МИД было Управление зарубежного украинства, теперь будет Департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества.

Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься, в частности, привлечением России к ответственности за ее военные преступления против Украины.

Министр отмечает, что данные изменения продиктованы потребностями военного времени. Новая структура МИД позволит четко распределять ресурсы и приоритеты.

Фото: Андрей Сибига

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