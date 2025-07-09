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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Министр обороны Франции объяснил, почему Макрон впервые за почти три года позвонил Путину

Эммануэль Макрон обсудил с Путиным ситуацию вокруг Ирана
Фото: Getty Images

Вопрос иранской ядерной программы стал одной из причин, почему президент Эммануэль Макрон впервые за три года позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Valeurs actuelles.

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По словам министра, Франция внимательно следит за ситуацией, особенно после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. Он подчеркнул, что в сдерживании ядерных амбиций Ирана необходимо сотрудничать со всеми членами Совета безопасности ООН, включая ядерные государства, несмотря на политические разногласия.

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— Конечно, — ответил Лекорню на вопрос, именно поэтому ли Макрон связался с Путиным.

Он также напомнил, что последний раз президенты Франции и России общались в сентябре 2022 года по ситуации вокруг Запорожской АЭС в Украине.

Напомним, 1 июля состоялся первый с сентября 2022 года телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время трехчасовой беседы Макрон призвал к скорейшему прекращению огня и началу переговоров между Украиной и Россией для устойчивого и длительного урегулирования конфликта. После разговора с Путиным Макрон также провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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