Мудра: Использование замороженных активов РФ для Украины — вопрос политической воли

Использование замороженных российских активов в пользу Украины — это не юридический вопрос, а вопрос политической решимости.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая во время онлайн-выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Риме.

— Мы уже создаем легитимный и юридически обоснованный международный компенсационный механизм, поддержанный 94 государствами на уровне ООН. Нам не хватает только одного — политической воли стран, которые удерживают эти активы, — подчеркнула она.

Вернуть за счет агрессора: как мир готовит механизм компенсаций Украине

На мероприятии собрались политики, международные юристы и эксперты, чтобы обсудить пути финансирования восстановления Украины после войны. В центре внимания — репарации, привлечение частного сектора, экономическая трансформация и использование конфискованных российских активов.

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По словам Мудрой, компенсационный механизм должен состоять из трех элементов:

Реестра убытков,

Комиссии по рассмотрению заявлений пострадавших,

Компенсационного фонда, который будет наполняться средствами из замороженных активов РФ.

— Механизм позволяет не только компенсировать убытки всем пострадавшим, но и финансировать оборону и восстановление Украины, — добавила представитель ОПУ.

Участники конференции из стран ЕС, США, Канады и Украины соглашаются: вопрос репараций должен быть приоритетом международной политики в отношении агрессии РФ, и все предпосылки для этого уже созданы.

Напомним, Европейский Союз планирует оставлять €210 млрд замороженных российских активов на территории Евросоюза до конца 2025 года. Прибыли от этих активов пойдут на нужды Украины.

По словам представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта, доходы от российских активов идут на украинскую оборонную промышленность и восстановление энергетики.

Ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Украина уже получила от Евросоюза €7 млрд.

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