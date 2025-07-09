США вчетверо увеличили закупку ракет Patriot — часть уйдет по Украине

США в 2026 финансовом году планируют потратить более 1,3 млрд долларов на ракеты Patriot и в 4 раза увеличить их закупку. Речь идет о новых перехватчиках PAC-3 MSE, которые используют как Соединенные Штаты, так и Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

США вчетверо увеличили закупку ракет Patriot — часть пойдет Украине

PAC-3 MSE способны сбивать дроны, крылатые и баллистические ракеты. Производителем является Lockheed Martin, а ракетный двигатель поставляет L3Harris Technologies.

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Армия США планирует потратить почти 946 миллионов долларов на закупку 224 ракет Patriot в 2026 финансовом году. Из них 549,6 миллиона долларов будет выделено из основного бюджета, а еще 396,3 миллиона — в рамках программы Атлантическая решимость, которая имеет целью усиление обороны стран НАТО в Европе.

По данным бюджетных документов, до 2024 года США уже закупили 2 047 таких ракет. В 2024-м армия приобрела еще 230 ракет, а в 2025-м планирует закупить 214 единиц.

Кроме того, новый закон о налогах и расходах, подписанный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает дополнительное финансирование обороны. В частности, еще 366 миллионов долларов будет направлено на приобретение дополнительных 96 ракет-перехватчиков.

Украина активно использует системы Patriot для защиты городов от российских атак. США предоставили по меньшей мере три батареи Patriot и неизвестное количество ракет.

Также системы Patriot используются для защиты американских военных баз на Ближнем Востоке, в частности в Катаре, а также в поддержке Израиля. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что американские военные “полностью обезвредили” 14 иранских ракет во время недавней атаки.

В марте Lockheed Martin сообщила, что в 2023 году повысила производство PAC-3 более чем на 30% и поставила 500 ракет. В этом году компания планирует увеличить производство еще на 20%.

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