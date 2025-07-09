Европарламент призвал Венгрию и Словакию не блокировать санкции против России

Европейский парламент обратился к правительствам Венгрии и Словакии с требованием прекратить блокировку санкционного давления на Россию со стороны ЕС.

Соответствующее обращение содержится в резолюции по поводу человеческих потерь в результате агрессивной войны России против Украины и необходимости прекращения российской агрессии, принятой 9 июля в Страсбурге.

В ЕП обвинили Венгрию и Словакию в торможении санкционного давления на Россию

Призыв в Будапешт и Братиславу добавлен в виде поправки, инициированной депутатами из политической группы социал-демократов. В документе отмечается, что правительства должны согласовать свою внешнюю политику с принципами ЕС и прекратить постоянную обструкцию усилий Евросоюза по усилению санкций против РФ.

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Европарламент также напомнил о принципе добросовестного сотрудничества, обязывающего государства-члены воздерживаться от действий, которые могут помешать достижению общих целей Евросоюза.

Послы ЕС снова не смогли согласовать 18-й пакет санкций из-за блокирования со стороны Словакии

Несмотря на призывы Европарламента в Венгрию и Словакию не препятствовать совместным усилиям ЕС, блокирование нового санкционного пакета против России продолжается.

Как сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, во время заседания 9 июля послы стран-членов Евросоюза не смогли достичь консенсуса в отношении 18-го пакета санкций, в том числе из-за позиции Словакии.

– До сих пор нет согласия по пакету санкций ЕС против России. Его потенциально могут принять послы ЕС в пятницу. Словакия до сих пор блокирует, – отметил журналист в своем сообщении на платформе X (Twitter).

Напомним, 10 июня Европейская комиссия представила очередной санкционный пакет, преследующий цель сократить доходы РФ от экспорта энергоносителей, усилить ограничения для российских банков и предприятий военно-промышленного комплекса.

Блокирование со стороны отдельных стран вызывает обеспокоенность среди европейских депутатов, призывающих накануне правительства Венгрии и Словакии согласовать свою политику с принципами ЕС и прекратить торможение санкционного давления на Россию.

Источник : Європейська правда

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