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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Европарламент осудил военные преступления России и поддержал создание трибунала

Європарламент
Фото: Depositphotos

Европейский парламент 9 июля принял резолюцию, в которой решительно осудил военные преступления России против Украины. Евродепутаты поддержали документ 507 голосами, 77 были против, еще 45 воздержались.

Об этом сообщили в Европарламенте.

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В резолюции отмечено, что вторжение России в Украину подорвало мир и стабильность в Европе и представляет серьезную угрозу глобальной безопасности. Европарламент отмечает: систематические атаки на гражданское население, удары по гражданской инфраструктуре и депортация украинских детей могут свидетельствовать о признаках геноцида со стороны Москвы.

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Депутаты требуют привлечь к ответственности всех причастных к военным преступлениям, включая российских чиновников и военных. Они выразили полную поддержку расследованиям Международного уголовного суда, а также приветствовали соглашение между Советом Европы и Украиной о создании Специального трибунала за преступление агрессии.

Отдельно Европарламент призвал Россию согласиться на обмен военнопленными по формуле всех на всех. Также депутаты считают необходимым активизировать экономическое, политическое и военное давление на РФ и продолжить конфискацию замороженных государственных активов России для помощи Украине. По мнению парламентариев, отсутствие решительных действий по этому направлению со стороны отдельных правительств является проявлением политической слабости.

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