Переговоры на уровне лидеров возможны после выполнения стамбульских договоренностей — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с представителями стран-участниц мирного процесса на уровне лидеров, однако подчеркнул, что перед этим необходимо выполнить предварительные договоренности по обмену.

Об этом он сказал во время общения с украинскими и иностранными журналистами.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с лидерами после завершения обменов

— Если мы хотим серьезный результат и закончить эту войну, то надо готовить встречу на уровне лидеров. Мы готовы к любому формату встречи на уровне лидеров. Безусловно, Украина, Россия и Америка — желательный формат встречи. Могут быть не только слова, а и гарантии за столом переговоров. Как будет — я не могу сказать. Относительно площадки переговоров — еще раз благодарен итальянской стороне, благодарен Ватикану. Очень рад, что Ватикан открыт с этим предложением. Также есть предложение от Австрии, Швейцарии, а также прямые предложения от турецкой стороны, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что перед новой встречей нужно реализовать договоренности, достигнутые во время предыдущего раунда переговоров в Стамбуле.

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— Мы должны завершить результат, о котором мы договорились на второй встрече. А именно — обмены, о которых мы договорились на предыдущей встрече в Стамбуле. И только после этого мы сможем перейти к встрече на уровне лидеров, — подчеркнул президент.

Встреча в Стамбуле состоялась в рамках международных усилий по реализации украинской Формулы мира.

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