Британская разведка подсчитала потери РФ из-за войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину общие потери армии РФ составляют 1 022 460 человек.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

Потери России в 2025: что известно

Британская разведка сообщает, что среднесуточные потери Москвы в июне 2025 года составили примерно 1 080 человек, а в течение месяца – 32 тыс. В целом в 2025 году армия РФ осталась без 236 тыс. солдат.

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Аналитики отмечают, что с марта текущего года уровень несколько снизился, и показатель июня является самым низким с апреля 2024 года.

Это частично объясняется влиянием сезона — в предыдущие годы войны также фиксировалось снижение потерь в летние месяцы благодаря улучшению погоды и условий для эвакуации раненых.

В то же время, по данным украинской стороны, из-за боевых действий враг теряет не только живую силу, но и технику.

В начале июля российское издание Meduza сообщило, что Росстат прекратил отчитываться о количестве смертей в России.

Американский Институт исследования войны считает, что это является частью усилий Кремля скрыть потери России в Украине.

Официальные данные РФ не раскрываются с сентября 2022 года, когда было объявлено о 5 937 погибших.

Источник : Радио Свобода

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