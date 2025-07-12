Изменение риторики Трампа в отношении России не убедило союзников в его проукраинской позиции — FT

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в последнее время изменил тон в высказываниях о России и лично Владимире Путине, европейские лидеры не рассматривают это как признак перехода его администрации к проукраинской позиции.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди западных чиновников.

Ожидание без действий: Запад о новой риторике Трампа в отношении РФ

Двое чиновников отметили, что, хотя некоторые заявления Трампа и дают определенную надежду на изменение его подхода, никаких конкретных действий в пользу Украины команда экс-президента не предприняла.

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— Есть небольшое перевозбуждение из-за изменения тона. Но мы не видим, чтобы это выливалось в какие-то серьезные действия, — подчеркнул один из европейских чиновников.

Как утверждают источники FT, в столицах Европы считают, что Трамп до сих пор воспринимает Путина как ключевого партнера для переговоров, а президента Украины Владимира Зеленского — как препятствие на пути к потенциальной сделки.

В то же время в последнее время Зеленскому удается лучше коммуницировать с Трампом. После напряженной встречи в Вашингтоне лидеры Франции и Британии — Эммануэль Макрон и Кир Стармер — посоветовали украинскому президенту изменить подход: быть более дипломатичным и открыто благодарить США за оказанную поддержку.

— Я думаю, у меня будет важное заявление по поводу России в понедельник, — анонсировал Трамп, не предоставив деталей.

Однако, как отмечает FT, часть окружения Трампа и дальше выступает скептически относительно помощи Украине. Одни считают, что США должны сосредоточиться на вызовах в Азии, другие — придерживаются концепции.

Напомним, издание NYT сообщало, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным существенно ухудшились, хотя после избрания Трампа они выглядели перспективно для Кремля.

По данным СМИ, новоизбранный президент США сначала относился к Путину с уважением. Администрация Трампа скептически воспринимала идею вступления Украины в НАТО, была готова мириться с российским контролем над оккупированными территориями и даже рассматривала возможность признания аннексии Крыма.

Также, Трамп видит нежелание российского диктатора Владимира Путина заканчивать полномасштабную войну против Украины. Сильные санкции будут влиять на готовность россиян говорить с результатом.

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