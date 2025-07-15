Украина получила от Латвии первую партию бронемашин Patria

Украина получила от Латвии первую партию бронетранспортеров Patria. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров с главой правительства Латвии Эвикой Силиню.

Латвия передала Украине бронетранспортеры Patria

В войне против России Украина продолжает получать военную поддержку партнеров. На этот раз — от Латвии, которая передала бронетранспортеры Patria. Первая партия БТР уже доставлена в Украину.

– Отдельно поблагодарил за новый пакет помощи, в частности поставку тяжелой бронированной техники Patria. Премьер-министр сообщила, что первая партия БТР уже прибыла в Украину, следующая — в пути, – отметил Шмыгаль.

По его словам, в целом Украина получит 42 единицы бронетехники и другого оборудования общей стоимостью примерно 70 миллионов евро.

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Это часть нового оборонного пакета, который Латвия передает на фоне продолжения российской агрессии.

Кроме того, Украина и Латвия договорились углублять сотрудничество.

Среди вопросов, которые обсуждали главы правительств, инновационные разработки в сфере обороны, совместное производство техники и дронов, использование европейского инструмента SAFE для финансирования проектов, а также санкционная политика против России.

Сейчас Украина ожидает одобрения 18-го пакета санкций ЕС, который должен еще больше ограничить экономические возможности страны-агрессора.

— Мы должны наращивать давление на агрессора. Санкции должны работать без пауз и исключений, — подчеркнул премьер.

БТР Patria: что известно

Бронетранспортер Patria 6×6 — это современная боевая машина финской разработки, отличающаяся модульной конструкцией и многофункциональностью.

Ее применяют для перевозки личного состава, организации мобильного командного пункта, платформы для минометов или другого вооружения.

Машина имеет базовую защиту от стрелкового оружия и мин, но может быть модернизирована.

С 2024 года Patria 6×6 серийно производят на заводе в Финляндии.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль

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