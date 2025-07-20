Латынина и Королевская: Зеленский ввел в действие санкции СНБО против блогеров и российских военкоров
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №502/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2025 года о введении персональных санкций против пяти человек — трех граждан Украины и двух граждан РФ.
Новые санкции в Украине: кто попал в список за подрывную деятельность
Санкции введены в соответствии со статьей 5 Закона Украины о санкциях на основании представления Службы безопасности Украины.
Как пояснил уполномоченный по вопросам санкций Владислав Власюк, в список внесены:
- блогеров, которые систематически распространяют антиукраинские нарративы, оправдывают действия государства-агрессора и создают угрозу национальной безопасности;
- российских военных корреспондентов и администраторов пропагандистских Telegram-каналов, которые открыто поддерживают российскую агрессию, легитимизируют военные преступления РФ и глорифицируют участников так называемой «специальной военной операции».
В частности в списке:
- российский блогер Юлия Латынина,
- украинский блогер Андрей Серебрянский (Андрей Луганский),
- бизнесмен Геннадий Балашов,
- экс-нардеп Наталья Королевская,
- Z-военкор Татьяна Аксененко.
СНБО поручил Кабинету Министров Украины, СБУ, НБУ и Комиссии государственных наград обеспечить реализацию ограничительных мер и мониторинг их эффективности. Кроме того, Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать иностранных партнеров и инициировать введение аналогичных санкций другими государствами.