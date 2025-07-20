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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Латынина и Королевская: Зеленский ввел в действие санкции СНБО против блогеров и российских военкоров

Володимир Зеленський провів нараду
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №502/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2025 года о введении персональных санкций против пяти человек — трех граждан Украины и двух граждан РФ.

Новые санкции в Украине: кто попал в список за подрывную деятельность

Санкции введены в соответствии со статьей 5 Закона Украины о санкциях на основании представления Службы безопасности Украины.

Как пояснил уполномоченный по вопросам санкций Владислав Власюк, в список внесены:

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  • блогеров, которые систематически распространяют антиукраинские нарративы, оправдывают действия государства-агрессора и создают угрозу национальной безопасности;
  • российских военных корреспондентов и администраторов пропагандистских Telegram-каналов, которые открыто поддерживают российскую агрессию, легитимизируют военные преступления РФ и глорифицируют участников так называемой «специальной военной операции».

В частности в списке:

  • российский блогер Юлия Латынина,
  • украинский блогер Андрей Серебрянский (Андрей Луганский),
  • бизнесмен Геннадий Балашов,
  • экс-нардеп Наталья Королевская,
  • Z-военкор Татьяна Аксененко.

СНБО поручил Кабинету Министров Украины, СБУ, НБУ и Комиссии государственных наград обеспечить реализацию ограничительных мер и мониторинг их эффективности. Кроме того, Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать иностранных партнеров и инициировать введение аналогичных санкций другими государствами.

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МЗС України

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