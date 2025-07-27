Свириденко подвела итоги первой недели работы правительства

Прошла первая неделя работы нового состава Кабинета министров. Правительство определило четыре основных направления своей деятельности: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление страны.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Приоритеты нового правительства: что известно

Одной из главных задач социальной политики стало протезирование военных и гражданских. По словам Свириденко, правительство имеет целью обеспечить своевременное и качественное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

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Одним из примеров современного подхода названо украинское производство Esper Bionics, которое уже производит бионические протезы. Правительство планирует внедрить грантовую программу для развития украинских производителей в этой сфере.

Также специалисты Минздрава и Минсоцполитики получили задание разработать четкий план устранения проблем с задержками, очередями и некачественными услугами в сфере протезирования и реабилитации.

В секторе обороны объявлено масштабирование собственного производства взрывчатки. Правительство также запустило новый грантовый конкурс в рамках платформы Brave1 совместно с Минцифры. Цель — чтобы все компоненты, от оборудования до химии, изготавливались в Украине.

В сфере экономики правительство начало воплощать решение СНБО о моратории на проверки бизнеса со стороны правоохранителей, а также начало аудит всех государственных расходов. Ожидается существенное сокращение бюрократических процедур и дерегуляция.

Кроме того, продолжается серия личных встреч премьера с министрами для формирования программы действий нового правительства.

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