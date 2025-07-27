Зеленский обсудил с фон дер Ляйен новый законопроект по НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого стороны обсудили ключевые вопросы европейской интеграции, усиление санкций против России и реформирование антикоррупционной инфраструктуры Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

ЕС поддерживает антикоррупционный законопроект: что известно

Отдельное внимание было уделено законопроекту о независимости и эффективности антикоррупционных органов (НАБУ и САП), который, как ожидается, будет принят уже на следующей неделе. Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертную поддержку.

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Также Президент сообщил, что Украина продолжает выполнение реформ в рамках программы Ukraine Facility для получения макрофинансовой помощи. В частности, подписаны законы о реформе АРМА и развитии факторинга. Урсула фон дер Ляйен отметила положительный прогресс Украины в выполнении индикаторов программы.

Кроме того, стороны обсудили 18-й пакет санкций ЕС против России, который включает снижение предельной цены на российскую нефть. Зеленский подчеркнул, что все санкционные пакеты ЕС полностью имплементированы в Украине.

Также был поднят вопрос открытия первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС. Зеленский заверил, что Украина готова действовать максимально быстро.

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые фактически уничтожают независимость НАБУ и САП.

В антикоррупционных органах говорят, что эти правки предусматривают подчинение деятельности НАБУ и САП генеральному прокурору.

21 июля сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели не менее 70 обысков в отношении 15 сотрудников НАБУ.

Основаниями для этих следственных действий в большинстве случаев называются участие отдельных лиц в ДТП, а некоторым работникам инкриминируют возможные связи с РФ.

После голосования в Раде в нескольких городах Украины вспыхнули митинги против законопроекта №12414. В Киеве на акцию протеста пришли не менее 1,2 тыс. человек — они собрались на площади возле Национального театра имени Ивана Франко.

Факты ICTV публиковали экспертный разбор о том, что означает законопроект №13533 для независимости САП и НАБУ, какие пункты предусматривает документ, что изменится и на какие моменты стоит обратить внимание.

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