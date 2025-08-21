У нас есть силы бороться и мы не будем отказываться от территорий — Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что Украина способна противостоять оккупантам. А еще Киев не согласится на любой ультиматум і не збирається проводити референдум щодо територій.

Об этом Ермак сказал в интервью итальянской газете Corriera della sera.

Украина способна отражать агрессию РФ

По словам главы Офиса президента, после 11 лет войны на Востоке Украина контролирует более 25% Донбасса. За последние 1000 дней боев вражеская армия захватила лишь 1% Украины, понеся колоссальные потери.

Сейчас смотрят

— Мы должны понимать, что мы не проигрываем, а россияне не побеждают. Это, безусловно, сложная ситуация, как и каждая война, но мы не поддаемся шантажу никаких ультиматумов. Мы еще можем бороться, — сказал Андрей Ермак.

Украина не уступит территории

На вопрос, готова ли Украина уступить Путину территории, Андрей Ермак подчеркнул, что все территориальные вопросы будут рассмотрены во время его двусторонней встречи с кремлевским диктатором. Однако Киев ни в коем случае не намерен отказываться от своих национальных территорий.

На вопрос, готов ли Киев провести референдум по изменениям в Конституцию, которые позволили бы признать оккупацию определенных регионов, глава Офиса президента подчеркнул, что референдума не будет.

— Нет, мы этого не делаем и на данный момент не намерены отдавать ни одной части нашей земли. Но сегодня мы реалисты и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и на данный момент мы не в состоянии освободить их вооруженным путем. В то же время мы хотим положить конец войне и чтобы она не повторилась в будущем, — отметил Андрей Ермак.

Позиция Путина

Андрей Ермак не считает, что позиция российского диктатора Путина изменилась и он отказался от желания полностью захватить Украину.

— Я не думаю, что он изменился, но он понял, что не может превратить нас в нечто вроде Беларуси. Путин был удивлен нашей способностью к сопротивлению, а теперь он обескуражен новым сотрудничеством между нами, ЕС и Трампом. Все это побуждает его к более реалистичной позиции, — отметил глава ОПУ.

Он также заявил, что США являются сильным партнером Украины, и без американской помощи мы были бы в гораздо худшем положении. По мнению Андрея Ермака, Трамп является первым американским президентом, который вселил страх в Путина и заставил его согласиться на саммит с Украиной.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.