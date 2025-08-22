Война за Независимость: Рада приняла официальное название борьбы Украины с Россией

Главное Верховная Рада утвердила официальное название войны РФ против Украины.

На официальном уровне появляется термин "рашизм" для обозначения захватнической идеологии РФ.

Верховная Рада на законодательном уровне закрепила официальное название вооруженного противостояния украинского народа российскому захватническому вторжению — война за независимость Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Данный закон 13273 Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа парламентарии проголосовали 21 августа.

Свои голоса за отдали 273 члена парламента. Документ уже подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, теперь закон должен подписать президент.

Что предусматривает закон о государственной политике национальной памяти

Так, документ закрепляет в правовом поле ряд новых категорий и терминов, в частности: война за независимость Украины, национальная память, государственная политика национальной памяти украинского народа, историческая антиукраинская пропаганда, преступления против украинского народа, место памяти украинского народа.

Термин — Война за независимость Украины

В законе четко определено название для борьбы украинцев против полномасштабного вторжения РФ — война за независимость Украины.

Война за независимость Украины — это борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность против российской агрессии, которая началась 19 февраля 2014 года (статья 1, пункт 1.1).

В законе прописаны первопричины российского нападения на Украину — это последовательная имперская политика РФ, направленная на отрицание и уничтожение украинской государственности и идентичности нашего народа.

Стоит подчеркнуть, что война в Украине — это не ситуативный конфликт, а закономерный результат длительной политики РФ, отрицающей право украинцев на собственное государство.

Закон определяет этапы современной войны:

оккупация Крыма;

проведение АТО на Донбассе, как первой формы вооруженного отпора российским оккупантам;

оборона и сдерживание вражеских войск в Донецкой и Луганской областях;

обеспечение обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

Термин “рашизм”

Впервые на официальном уровне появляется термин “рашизм” для обозначения российской идеологии, которая сочетает в себе черты шовинизма, империализма, а также коммунистического и нацистского режимов.

В то же время политический режим в Российской Федерации определен как нацистский тоталитарный.

Рашизм — разновидность тоталитарной идеологии и практик, лежащих в основе российского нацистского тоталитарного режима, основанных на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. (статья 1, пункт 1.12).

Закон определяет природу рашизма — это системная политика отрицания государственности Украины, уничтожения нашего государства и лишения украинцев исторической памяти.

