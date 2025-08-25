Сибига ответил Лаврову: Абсурдно слышать о легитимности, когда Путин 25 лет у власти

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил главе МИД России Сергею Лаврову о якобы нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.

Так, накануне Сергей Лавров заявил, что для подписания мирного соглашения нужен легитимный человек с украинской стороны, а для России Владимир Зеленский не является легитимным президентом.

— Когда дойдем до момента, когда будем подписывать документы, необходимо четкое понимание со стороны всех: человек, который будет подписывать эти документы, должен иметь легитимность. Согласно украинской Конституции, господин Зеленский на данный момент ею не обладает, — сказал Лавров в интервью телеканалу NBC, видео которого публикуют российские СМИ.

Ответ Сибиги Лаврову

В ответ на это глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что такие заявления Лаврова являются совершенно абсурдными, ведь кремлевский диктатор Путин уже 25 лет у власти.

Напомним, что согласно Конституции Украины, очередные президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года. Но закон о военном положении запрещает проведение любых выборов во время войны.

А вот Путин пришел к власти 1 декабря 1999 года. Его “избирали” президентом РФ пять раз. В течение 2008-2012 годов российским президентом был ставленник Дмитрий Медведев, а Путин тогда возглавлял правительство. Но фактически в те годы страной все равно руководил Путин.

Кроме того, все российские выборы сопровождались фальсификациями и преследованием оппозиции.

Источник : МИД

