Верховная Рада возобновила онлайн-трансляции своих пленарных заседаний, поддержав соответствующий проект постановления №13719.

О результатах голосования сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

ВР возобновила онлайн-трансляции заседаний парламента

Это постановление поддержали 266 народных депутатов во время пленарного заседания в четверг, 4 сентября.

Согласно документу, прямые трансляции открытых пленарных заседаний Верховной Рады осуществляются телеканалом Рада.

Постановление также отменяет часовой мораторий на новости из парламента после окончания пленарного заседания, который действовал с начала военного положения из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Железняк добавил, что с сегодняшнего дня возобновить трансляцию отказались, так что это произойдет в середине сентября. За решение возобновить трансляции с 4 сентября проголосовали только 146 нардепов.

Ранее нардепы объясняли, что введение таких изменений будет способствовать повышению прозрачности и подотчетности Верховной Рады, укреплению доверия граждан и выполнению международных рекомендаций.

В июле впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада провела заседание с открытой онлайн-трансляцией. В начале заседания депутаты устроили драку.

