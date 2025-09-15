В Севастополе партизаны проверили военную базу Черноморского флота РФ и обнаружили дефицит техники.

Об этом сообщает движение Атеш.

Стратегический центр флота РФ в Крыму: что известно

По данным агентов партизанского движения Атеш, на территории военной базы Черноморского флота РФ в Севастополе вывезена почти вся техника.

Единичные машины имеют нерабочий вид.

— Это признак дефицита у оккупантов: технику перебрасывают по всему Крыму, чтобы уберечь от ударов Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

В Атеш напомнили, что 758 Центр материально-технического обеспечения является стратегическим объектом, через который ЧФ РФ получает топливо, боекомплекты и продовольствие. Без его функционирования флот фактически теряет возможность вести боевые действия.

Недаром склады центра уже неоднократно становились целями ВСУ, в частности в районе Сахарной Головки и на улице Шабалина.

Движение Атеш продолжает проводить в Крыму разведывательные операции и передавать информацию Силам обороны Украины.

Фото: Военно-партизанское движение Атеш

