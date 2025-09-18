Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что с начала года зафиксировано более 500 пролетов российских беспилотников и ракет в 30-километровых зонах наблюдения вокруг украинских атомных электростанций (АЭС).

Об этом Светлана Гринчук сказала в своем выступлении во время 69-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Визит Светланы Гринчук на сессию конференции МАГАТЭ

С начала полномасштабной войны российские обстрелы 13 раз приводили к полной потере внешнего электроснабжения украинских атомных станций.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что с начала войны МАГАТЭ направило более 200 миссий с участием почти 200 сотрудников на АЭС в Украине. Сотрудники Агентства информируют международное сообщество о ситуации на каждом объекте.

На Запорожской АЭС действия российских оккупантов все еще угрожают станции, а реакторы остаются в состоянии холодной остановки. Однако электричество все еще необходимо для безопасности, а вода для охлаждения — оба состояния серьезно под угрозой.

Светлана Гринчук призвала международное сообщество принять срочные меры для предотвращения эскалации на ЗАЭС, ведь уже произошло девять полных блэкаутов станции.

Также глава Минэнергетики выступила против включения российских представителей в совет управляющих МАГАТЭ и призвала Агентство противодействовать ядерному шантажу со стороны РФ.

Встреча Гринчук с Рафаэлем Гросси

Министр энергетики и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, поддержку ядерного сектора Украины и восстановление конфайнмента на Чернобыльской АЭС.

Украинская сторона отметила роль постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на АЭС и важность реализации Меморандума о сотрудничестве, подписанного в Риме (URC2025).

Двусторонние встречи Светланы Гринчук со странами-партнерами

Светлана Гринчук во время двусторонних встреч с представителями стран-партнеров, в частности Бельгии, Австрии, Германии, Швеции, Канады, обсудила последствия обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, подготовку к зиме и риски ядерной безопасности.

Партнеры выразили готовность и в дальнейшем поставлять Украине оборудование и предоставлять технические консультации.

С Польшей договорились о совместных шагах в сфере ядерной энергетики и ограничении поставок российских энергоресурсов. С Великобританией обсудили текущие проекты и новое сотрудничество в сфере энергетики.

С Францией согласовано выделение €10 млн на восстановление поврежденной арки НБК (новый безопасный конфайнмент) в Чернобыле; обсудили поставки систем ПВО для защиты критической инфраструктуры.

С представителями Эстонии также обсудили ситуацию на ЗАЭС и предоставление Украине энергетического оборудования.

С Нидерландами подписали меморандум о взаимопонимании по продолжению сотрудничества в Совете управляющих МАГАТЭ.

Встречи с представителями ЕС при МАГАТЭ

Во время встречи с представителями Еврокомиссии обсудили интеграцию украинского энергетического рынка с европейским, поддержку энергосистемы Украины и усиление давления на Россию.

Украина и ЕС договорились о совместных действиях по ремонту ЛЭП ЗАЭС, поддержке восстановления конфайнмента Чернобыльской АЭС, давлении на Россию и координации санкций.

Встреча Светланы Гринчук с министром энергетики США

Глава Минэнерго Светлана Гринчук обсудила с министром энергетики США Крисом Райтом расширение ядерного партнерства, создание новых мощностей, развитие урановой отрасли, привлечение в Украину американских технологий и диверсификацию поставок газа.

Министры обсудили текущую ситуацию на Запорожской АЭС и перспективы сотрудничества.

Фото: Минэнергетики, Факты ICTV

