Президент Владимир Зеленский подписал закон №0332 о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве с Великобританией и поблагодарил британского короля Чарльза III за поддержку.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х.

Соглашение о партнерстве с Великобританией

17 сентября Верховная Рада 295 голосами поддержала исторический договор о 100-летнем партнерстве с Великобританией.

– Наш союз удваивает нашу силу. Именно поэтому для меня большая честь и привилегия подписать закон о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством, – подчеркнул президент Зеленский.

Он также поблагодарил короля Соединенного Королевства Чарльза III за неизменную поддержку Украины.

– В то время когда тирания снова угрожает Европе, мы все должны держаться сильных позиций, и Великобритания продолжает быть лидером в защите свободы. Вместе мы многого достигли, и при поддержке свободолюбивых народов – Соединенного Королевства, наших европейских партнеров и США – мы продолжаем защищать ценности и защищать жизнь, – сказал Зеленский и подчеркнул, что все должны прилагать усилия, чтобы дипломатия заработала и чтобы обеспечить мир на европейском континенте.

Соглашение о партнерстве Украины с Великобританией: что предусматривает

Соглашение о партнерстве Украины с Великобританией предусматривает усиление военного сотрудничества в сфере морской безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях; противодействие российской агрессии; объединение экспертов для развития научно-технологического партнерства в сфере здравоохранения, агротехнологий, дронов, космоса; реализацию образовательных проектов для укрепления дружбы между странами.

