Сегодня, 1 октября, президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц подписал указ о присвоении почетного звания город-герой Украины 16 городам.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

Городам Украины присвоено звание город-герой

По словам Зеленского, это города, благодаря которым спасены тысячи жизней украинцев, города, которые на защите всего нашего государства.

Сейчас смотрят

В Днепропетровской области звание город-герой получили Павлоград, Никополь, Марганец. В Донецкой области — Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск.

В Запорожской области звание города-героя получили Гуляйполе и Орехов. В Николаевской области — Вознесенск и Баштанка. В Сумской области — Сумы и Тростянец. В Харьковской области — Купянск. А в Хмельницкой области — город Староконстантинов.

Так, в Баштанке с первого дня войны город развернул пункт сопротивления, а 1 марта 2022 года жители вступили в бой против двух российских колонн с танками, БМП и грузовиками с пушками.

Жители Вознесенска вместе с воинами ВСУ вступили в бой за город в марте 2022 года. Благодаря подрыву моста через реку Мертвовод и железнодорожного моста на окраине удалось остановить наступление трех колонн оккупантов.

Гуляйполе в Запорожской области с начала войны под постоянными вражескими обстрелами. Это город, который открывает прямые пути в Запорожье, Днепр и Донецкую область.

Для защиты города жители Гуляйполя присоединились к рядам территориальной обороны, организовывали дежурства на блокпостах, рыли окопы, плели маскировочные сетки и обеспечивают воинов всем необходимым.

Дружковка находилась во временной оккупации в 2014 году.

Константиновка была надежным тылом для военных. С мая город подвергается постоянным обстрелам.

Краматорск в Донецкой области в 2014 году был оккупирован, но 5 июля его освободили. Сейчас Краматорск стал главным логистическим хабом и форпостом Донецкого региона.

Купянск был под оккупацией с 27 февраля по 16 сентября 2022 года. Сейчас этот город постоянно обстреливают.

По Никополю россияне бьют ежедневно с территории временно оккупированного Энергодара.

Марганец из-за подрыва плотины Каховской ГЭС оказался на грани гуманитарной катастрофы.

В Орехове уничтожена гражданская инфраструктура и жилые кварталы. Оборона города сдерживает оккупантов от продвижения вглубь Запорожской области.

Павлоград – стратегически важный центр эвакуации людей из Донецкой области, имеет необходимую госпитальную базу.

Покровск с июля 2024 года находится в зоне активных боевых действий. Город является форпостом для Сил обороны Украины. Россияне все пытаются его захватить.

Славянск был в оккупации в 2014 году. На сегодня в этом прифронтовом городе работает единственный роддом на всю область.

По Староконстантинову враг наносит регулярные ракетные удары. Только в этом году город пережил почти 30 ракетных и около 300 дроновых обстрелов.

Сумы находились в окружении врага до 4 апреля 2022 года.

В Тростянце Силы обороны остановили наступление оккупантов на Ахтырку, Лебедин и Сумы.

Уже 26 городов имеют звание города-героя. 6 марта 2022 года Владимир Зеленский присвоил звание города-героя Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону и Чернигову, а 24 марта 2022 года – Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.