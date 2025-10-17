В Кошице 17 октября начались совместные межправительственные украинско-словацкие консультации с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко и главы правительства Словацкой Республики Роберта Фицо.

В Кошице стартовали межправительственные консультации

Во время открытия встречи Роберт Фицо подчеркнул, что консультации являются возможностью обсудить вопросы, по которым Киев и Братислава имеют разные позиции.

– Но одна вещь стопроцентная: правительство Словацкой Республики поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Нашим первым интересом является конец войны и остановка эскалации. Для нас важно достичь устойчивого мира до базовых принципов ООН, – заявил Фицо.

Он также подчеркнул, что сам факт проведения таких консультаций является важным политическим сигналом.

Сейчас смотрят

В сентябре Роберт Фицо инициировал проведение четвертого заседания межправительственной комиссии Украина — Словакия, которое решили организовать именно в октябре.

Между тем премьер Юлия Свириденко выразила благодарность словацкому коллеге за прием и конструктивный диалог о сотрудничестве на практических уровнях.

– Усиление давления на агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и европейское единство – это не просто политические лозунги, а жизненная необходимость. Эти и другие темы сегодня среди ключевых в наших обсуждениях, – отметила она.

Напомним, 15 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко в рамках рабочего визита в Вашингтон встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Диалог был сосредоточен на первоочередных проектах по критическим минералам, энергетике и инфраструктуре.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.