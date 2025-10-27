Украинская сторона пригласила специального посланника Белого дома Стива Виткоффа и других американских высокопоставленных чиновников посетить Украину.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибигу.

Стива Виткоффа пригласили в Украину

— Украинская сторона пригласила американских высокопоставленных чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Виткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей, — заявил Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

Министр иностранных дел подчеркнул, что американские союзники не нуждаются в дополнительном приглашении в Украину, ведь оно всегда для них открыто.

18 октября издание The Washington Post, ссылаясь на источники среди участников переговоров, сообщило, что Стив Виткофф в Белом доме требовал от Украины отдать России Донецкую область. По его словам, эта область преимущественно русскоязычная. Такие заявления постоянно делает и российская пропаганда, и Кремль.

Также в статье отмечалось, что Путин во время телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом требовал, чтобы Украина передала России полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может выйти из Донецкой области, иначе это станет плацдармом для будущего нового наступления российской армии, в результате чего начнется уже третья война.

Источник : Суспільне

