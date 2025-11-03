Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4630-IX относительно бронирования работников предприятий оборонного комплекса, которые имеют проблемы с воинским учетом.

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Нововведения по бронированию мужчин

Так, бронированию подлежат военнообязанные работники критически важной отрасли, у которых нет или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, которые не состоят на воинском учете или не уточнили свои учетные данные.

Также можно забронировать работника, который находится в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса Украины).

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Предприятие имеет право уволить работника, если он не устранил нарушение воинского учета вовремя.

Особенности заключения трудового договора в условиях военного положения

При заключении трудового договора на предприятии испытательный срок при приеме на работу не может превышать 45 дней для любой категории работников.

Прием на работу работников, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ или которые не стоят на учете в ТЦК, призван решить вопрос кадрового дефицита и нехватки рабочей силы на оборонных и критических предприятиях.

Увольнение работников

Законом предлагается расширить возможности для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Так, в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя, если такой работник в течение испытательного срока на предприятии не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями законодательства.

