В ближайшее время состоятся дополнительные консультации по назначению нового руководителя Офиса президента.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-брифинга 1 декабря, отвечая на вопрос о дальнейших действиях после отставки Андрея Ермака.

Зеленский о новом руководителе Офиса президента

По словам главы государства, выбор зависит от некоторых вещей, в частности важных для Украины направлений.

— Сенсаций сегодня не будет, потому что я хочу провести еще дополнительные консультации. Я их запланировал после возвращения в Украину. Мой выбор зависит, честно скажу, от некоторых вещей — направления менеджмента. Фокусируемся ли больше на дипломатии, или на других направлениях, которые очень важны, — сказал Зеленский.

По мнению президента, в Украине есть достойные люди. Он отметил, что вскоре общество увидит больше.

Отвечая на вопрос о возможности влияния отставки Ермака на переговорный процесс по заключению мира, Зеленский признал, что все события меняют ситуацию и переговорный процесс.

Как отметил Зеленский, в Украине ежедневно происходит много процессов, которые требуют важных государственных решений.

Начиная с начала полномасштабной войны, объяснил президент, он принимал и будет принимать решения, которые сфокусированы на укреплении Украины.

