Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его коллега из Нидерландов Рубен Брекельманс 1 декабря подписали соглашение о совместном украинско-нидерландском производстве беспилотников.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Украинско-нидерландское производство дронов

Соглашение предусматривает совместное производство украинских беспилотных систем как в Украине, так и в Нидерландах.

Нидерландская сторона будет закупать дроны, которые затем передаст Вооруженным силам Украины.

– Продолжаем масштабировать производство лучших образцов украинского вооружения в сотрудничестве с партнерами, – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, Нидерланды объявили о выделении €250 млн на инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – инициатива США и НАТО, позволяющая ускорить предоставление вооружения Украине путем финансирования закупок американского оборудования странами-партнерами).

Министр обороны Нидерландов подчеркнул, что данное соглашение знаменует новую веху в сотрудничестве между странами.

– Вместе с моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве (Build With Ukraine), – написал Рубен Брекельманс в соцсети X.

По его словам, данный документ укрепит общую безопасность.

Напомним, что 27 ноября делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus. Эти беспилотники эффективны в борьбе с Шахедами.

О серийном производстве дронов-перехватчиков Octopus Денис Шмыгаль объявил 14 ноября.

