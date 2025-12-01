Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 декабря, совершит свой первый официальный визит в Ирландию.

Об этом сообщает Sky News.

Визит Зеленского в Ирландию

О приезде Зеленского в Ирландию сообщил премьер-министр Михал Мартин.

Сейчас смотрят

Украинского президента будет сопровождать первая леди Елена Зеленская. Глава украинского государства встретится с Мартином, президентом Ирландии Кэтрин Коннолли и министром иностранных дел Хелен Макенти.

Михал Мартин и Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу, а также примут участие в инаугурации Ирландско-украинского экономического форума, цель которого укрепить деловые, торговые и инвестиционные связи между странами.

Премьер-министр Ирландии заявил, что президента Зеленского в мире считают человеком, который олицетворяет мужество и стойкость украинского народа, вдохновившего мир своей отважной обороной своей страны и ее суверенитета.

Также Михал Мартин подчеркнул, что много раз встречался с президентом Владимиром Зеленским, в частности в Киеве.

Ирландия является одним из важных союзников Украины, предоставив убежище около 120 тысячам украинцев.

1 сентября Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином заявил, что они обсудили работу над гарантиями безопасности для Украины и введение вторичных санкций против России.

Источник : Sky News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.