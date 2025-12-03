Страны-члены НАТО во время переговоров в формате Совета Украина-НАТО заверили официальный Киев, что право Украины присоединиться к альянсу безопасности нельзя ставить под сомнение.

Об этом в комментарии Европейской правде заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Право Украины на вступление в оборонный альянс

По словам министра Сибиги, сохранение суверенитета Украины является одной из позиций участников переговоров в формате Совета Украина-НАТО. Среди членов Альянса существует широкое согласие, что никаких уступок в отношении суверенитета быть не может.

– В частности, наше право участвовать в любых союзах, в любых объединениях – не может быть ограничено третьей страной, – подчеркнул министр иностранных дел.

– Мы имеем поддержку от наших союзников, европейцев. Сегодня очень многие делегации на уровне министров иностранных дел в очередной раз подтвердили поддержку евроатлантических устремлений в Украине, – подчеркнул министр МИД Андрей Сибига.

2 декабря стало известно, что украинская и американская делегации в Женеве и Флориде разработали 20 пунктов мирного плана. Речь идет о вопросах территорий, использовании замороженных активов РФ, решения по которым должны принимать европейские партнеры, а также гарантиях безопасности для Украины от США, ЕС и других государств.

Напомним, что европейские союзники по НАТО приветствовали усилия США по завершению войны в Украине, однако сомневаются в их результативности, в частности из-за непоколебимой позиции Кремля.

Ранее глава МИД Канады Анита Ананд объявила, что правительство ее страны выделяет значительную сумму на закупку оружия в США, чтобы покрыть приоритетные потребности Вооруженных сил Украины.

