Зеленский объяснил, почему не назначает руководителя Офиса президента
- Владимир Зеленский объяснил, что не назначает нового руководителя Офиса президента, поскольку приоритетом является работа над мирным соглашением.
- Он отметил, что не хочет "разрушить Кабинет министров", забрав профессионального чиновника на должность руководителя Офиса президента, поскольку это создаст новые вакансии на важные должности в министерствах.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему до сих пор не назначил нового руководителя Офиса президента.
Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами 11 декабря.
Зеленский о руководителе Офиса президента
Как объяснил Владимир Зеленский, сегодня он сосредоточен на разработке мирного соглашения о прекращении войны и прежде всего на работе с американской стороной.
— Я понимаю, что у части общества есть вопросы относительно главы Офиса. Но я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из самых актуальных, — сказал он.
Президент считает, что наиболее важными являются все вопросы, касающиеся окончания войны и обеспечения безопасности.
— Я провел несколько консультаций. Есть некоторые организационные детали. Кто и из какой институции может быть назначен, и как там тогда будет работать конструкция, — отметил он.
Если говорить о кандидатах, которые сейчас в Кабинете Министров, объяснил Зеленский, то пока вообще есть вопрос, как назначить министров, должности которых вакантны. В частности, речь идет о министрах энергетики и юстиции.
Глава государства считает, что украинским депутатам вместе с Кабинетом министров нужно предложить, как заполнить эти вакансии быстрее.
— И если я, например, заберу сейчас кого-то еще из действующих чиновников. Они профессиональные люди и могут подойти на должность руководителя Офиса. Но я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры, так же как на Министерства энергетики и юстиции. Я не хочу разрушить Кабинет министров, — утверждает он.
Поэтому приоритет – окончание войны, международная работа прежде всего с Соединенными Штатами Америки и Коалицией желающих, подчеркнул президент.
Кроме этого, есть очень много других вопросов, над которыми продолжается работа. Один из этих вопросов – назначение руководителя Офиса президента, но он точно не является приоритетным, утверждает глава государства.