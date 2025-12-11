Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему до сих пор не назначил нового руководителя Офиса президента.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами 11 декабря.

Зеленский о руководителе Офиса президента

Как объяснил Владимир Зеленский, сегодня он сосредоточен на разработке мирного соглашения о прекращении войны и прежде всего на работе с американской стороной.

Сейчас смотрят

— Я понимаю, что у части общества есть вопросы относительно главы Офиса. Но я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из самых актуальных, — сказал он.

Президент считает, что наиболее важными являются все вопросы, касающиеся окончания войны и обеспечения безопасности.

— Я провел несколько консультаций. Есть некоторые организационные детали. Кто и из какой институции может быть назначен, и как там тогда будет работать конструкция, — отметил он.

Если говорить о кандидатах, которые сейчас в Кабинете Министров, объяснил Зеленский, то пока вообще есть вопрос, как назначить министров, должности которых вакантны. В частности, речь идет о министрах энергетики и юстиции.

Глава государства считает, что украинским депутатам вместе с Кабинетом министров нужно предложить, как заполнить эти вакансии быстрее.

— И если я, например, заберу сейчас кого-то еще из действующих чиновников. Они профессиональные люди и могут подойти на должность руководителя Офиса. Но я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры, так же как на Министерства энергетики и юстиции. Я не хочу разрушить Кабинет министров, — утверждает он.

Поэтому приоритет – окончание войны, международная работа прежде всего с Соединенными Штатами Америки и Коалицией желающих, подчеркнул президент.

Кроме этого, есть очень много других вопросов, над которыми продолжается работа. Один из этих вопросов – назначение руководителя Офиса президента, но он точно не является приоритетным, утверждает глава государства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.