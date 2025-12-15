В Берлине в течение последних двух дней Украина и США провели конструктивные переговоры, поэтому мы имеем реальный прогресс в направлении достижения мира.

Об этом сообщил председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Переговоры США и Украины в Берлине 15 декабря

— Мы надеемся, что до конца дня достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру, — подчеркнул председатель СНБО.

