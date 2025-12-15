Действующее законодательство Украины не объясняет, где можно проводить выборы в случае введения режима прекращения огня или завершения правового режима военного положения.

Об этом в эфире Единых новостей сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Избирательный процесс в Украине

По ее словам, Избирательный кодекс, который составляли для мирных выборов, вообще не регламентирует и не решает проблемы первых послевоенных выборов.

— Специальное законодательство об организации, роли отдельных институтов и лиц, которые ранее не имели юрисдикции в избирательном процессе, я говорю о ситуации с безопасностью, о вопросах прав человека, политических прав, которые возникли в силу массовой мобилизации и большого перемещения, нужно решать на основе специального закона, — отметила Айвазовская.

По ее словам, Европейская комиссия предоставила Украине рекомендации по созданию специальной рабочей группы на базе Верховной Рады, которая должна решить вызовы для демократии, связанные с войной в Украине.

Также рекомендации предусматривают аудит Государственного реестра избирателей, ведь на сегодняшний день официальная информация далека от реальности. Внутри страны перемещение людей больше, чем это зарегистрировано официально. Также на консульском учете Министерства иностранных дел находится только 420 тыс. граждан Украины.

— Ни действующая законодательная база, ни какие-либо наработки не дают нам ответа на вопрос, где выборы возможны в случае прекращения огня и завершения правового режима военного положения. Украине нужно будет провести аудит безопасности, и в первую очередь на отдельных территориях, чтобы ответить на вопрос, где фактически «в поле» возможна организация этого процесса, — говорит Ольга Айвазовская.

По словам Ольги Айвазовской, аудит безопасности в общинах нужен не просто для того, чтобы понять, где можно провести выборы, но и чтобы ответить на вопрос, где возможен переход власти от военных администраций к гражданской форме управления.

Айвазовская также отметила, что предстоящие выборы не будут ни очередными, ни внеочередными, потому что для них нужна новая юридическая форма, например, отсроченные очередные выборы.

Опасность для выборов

По словам Ольги Айвазовской, основной спектр опасности лежит в политической плоскости — это кибер-вмешательство и подкуп избирателей.

