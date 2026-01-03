Президент Украины Владимир Зеленский после масштабной операции Соединенных Штатов в Венесуэле и захвата главы государства Николаса Мадуро заявил, что Америка точно знает, что ей делать дальше.

Об этом Зеленский сказал во время брифинга в субботу.

Зеленский о Мадуро

— Если можно с диктаторами вот так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Утром 3 января американская авиация нанесла удары по ряду целей в Венесуэле, в том числе по столице Каракас. Отмечается, что взрывы прогремели вблизи крупной военной базы. Ряд районов Каракаса остался без электроэнергии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ об объявлении чрезвычайного положения. В правительстве Венесуэлы заявили о нападении США с целью “захвата венесуэльской нефти и полезных ископаемых”.

Впоследствии президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты провели масштабную операцию против Венесуэлы. Военные и правоохранители задержали Мадуро вместе с женой и вывезли из страны.

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