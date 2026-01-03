Зеленский о Мадуро: Если можно так с диктаторами, то США знают, что делать дальше
- Зеленский отреагировал на захват Мадуро и удары США по Венесуэле.
- Американская авиация атаковала ряд целей в Каракасе 3 января.
- Взрывы раздавались возле большой военной базы, часть города осталась без света.
Президент Украины Владимир Зеленский после масштабной операции Соединенных Штатов в Венесуэле и захвата главы государства Николаса Мадуро заявил, что Америка точно знает, что ей делать дальше.
Об этом Зеленский сказал во время брифинга в субботу.
Зеленский о Мадуро
— Если можно с диктаторами вот так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Утром 3 января американская авиация нанесла удары по ряду целей в Венесуэле, в том числе по столице Каракас. Отмечается, что взрывы прогремели вблизи крупной военной базы. Ряд районов Каракаса остался без электроэнергии.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ об объявлении чрезвычайного положения. В правительстве Венесуэлы заявили о нападении США с целью “захвата венесуэльской нефти и полезных ископаемых”.
Впоследствии президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты провели масштабную операцию против Венесуэлы. Военные и правоохранители задержали Мадуро вместе с женой и вывезли из страны.