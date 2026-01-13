Ярослав Мережко — новый заместитель руководителя СБУ: биография и факты из жизни
- Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Мережка заместителем главы Службы безопасности Украины.
- Соответствующее решение закреплено в указе №47/2026, который был официально обнародован на сайте Офиса президента 13 января.
Ярослав Мережко стал заместителем руководителя Службы безопасности Украины во вторник, 13 января.
Об этом говорится в указе президента №47/2026, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Назначение Ярослава Мережко заместителем руководителя СБУ
— Назначить Мережко Ярослава Викторовича заместителем главы Службы безопасности Украины, — говорится в указе.
Стоит отметить, что документ опубликован на сайте Офиса президента 13 января 2026 года.
Ярослав Мережко — биография и факты из жизни
По данным из открытых источников, Ярослав Мережко ранее занимал должность начальника четвертого управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Стоит добавить, что в сети немного информации о биографии и фактах из жизни Ярослава Мережко.
Однако известно, что в 2018 году он присоединился к украинской делегации на ежегодной конференции стран-участниц Конвенции о запрещении или ограничении применения определенных видов обычного оружия, наносящих чрезмерные повреждения или имеющих неизбирательное действие.
В 2019 году Мережко выступил представителем Украины на четвертой конференции, посвященной пересмотру положений Конвенции о запрещении противопехотных мин и их полной утилизации.
В 2023 году, уже исполняя обязанности сотрудника СБУ, он присоединился к украинской делегации на заседании совместной с США рабочей группы, которая занималась вопросами экспортного контроля и нераспространения.