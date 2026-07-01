Зеленский прибыл в Ирландию: на повестке дня — вступление Украины в ЕС
- Зеленский прибыл в Ирландию для участия в мероприятиях, приуроченных к началу председательства страны в Совете ЕС.
- Президент Украины встретится с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином и главой Европейского совета Антониу Коштой.
- Киев рассчитывает на прогресс в переговорах о вступлении в ЕС и открытие всех переговорных кластеров.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию, где примет участие в церемонии открытия председательства страны в Совете Европейского Союза.
О своем визите глава государства сообщил в социальных сетях.
Визит Зеленского в Ирландию
По его словам, во время пребывания в Ирландии он проведет встречи с премьер-министром Микхолом Мартином и президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно демонстрирует готовность быть полноправной частью европейского сообщества.
— Надеемся, что во время председательства Ирландии в Совете ЕС нам удастся достичь ощутимого прогресса на пути к членству и открыть все переговорные кластеры, — отметил президент.
Глава государства также поблагодарил Ирландию за поддержку Украины и подчеркнул важность дальнейшего углубления сотрудничества с Европейским Союзом.
Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году, а в 2024 году Евросоюз официально начал переговоры о членстве с Киевом. В настоящее время украинская сторона работает над открытием всех переговорных кластеров в рамках процесса евроинтеграции.
Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что начало первого раунда переговоров о вступлении Украины в ЕС означает старт системной работы над вопросами правосудия, свободы и основных прав.
17 июня в Европейском Союзе начался официальный процесс подготовки к открытию новых переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Следующим шагом станет анализ результатов скрининга в Комитете постоянных представителей ЕС (COREPER).