Верховная Рада не поддержала законопроект №15348, который предусматривал ужесточение ответственности за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Штрафы за превышение скорости

За документ за основу проголосовали 225 народных депутатов за необходимые 226. Это подтверждают результаты голосования на официальном портале парламента.

Сейчас смотрят

Законопроект предусматривал отдельную ответственность за превышение установленной скорости. В частности, за превышение более чем на 20 км/ч предлагали штраф в 680 грн, более чем на 40 км/ч – 2 040 грн, свыше 60 км/ч – 2 720 грн, а свыше 80 км/ч – 3 400 грн.

Для водителей, которые, по меньшей мере пять раз в течение года привлекались к ответственности за значительное превышение скорости, предлагали установить штраф в размере 17 тыс. грн.

Не набрал необходимое количество голосов и альтернативный законопроект №15348-1 — его поддержали 198 депутатов. Документ, среди прочего, предусматривал отмену так называемого порога безнаказанности в 20 км/ч и введение ответственности за превышение скорости более чем на 10 км/ч.

Также альтернативный проект предусматривал усиление ответственности за повторные нарушения правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, обгона, проезда на запрещающий сигнал светофора, непредоставление пешеходов и управление транспортом без соответствующего права.

Отдельные положения касались ДТП с погибшими или пострадавшими с тяжелыми телесными повреждениями. В таких случаях предлагалось дополнительно лишать водителей права на срок от трех до восьми лет.

Секретарь СНБО Игорь Клименко, комментируя результаты голосования, заявил, что работа над решениями по безопасности дорожного движения будет продолжаться. По его словам, соответствующие органы вместе с общественностью продолжат нарабатывать решения, от которых зависят жизнь и здоровье людей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.