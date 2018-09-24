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Голик: Исторический форум в Днепре – это продолжение областной патриотической программы

В Днепре проходит первый в Украине исторический форум Вторая мировая война: украинский взгляд, собравший историков, старшеклассников школ, студентов, преподавателей и простых горожан.

Форум проходил 20 и 21 сентября в Национальном историческом музее Днепра. Участники обсуждали такие темы: В поисках правды: семейная память о Второй мировой войне, Достоверная история войны: идентификация и популяризация, Вторая мировая в информационной войне: политика, массовая культура, СМИ, 8 и 9 мая: как отмечать?

Как отметил советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик, подобный форум в Украине проходит впервые.

– На форуме десятки историков и сотни неравнодушных участников мероприятия рассуждают о событиях Второй мировой войны – без политики и идеологии. При этом мы уходим от советского взгляда на историю. Важно переоценить факты прошлого и дать им адекватную оценку. Ведь сейчас, например, если есть желание почитать что-то о Второй мировой войне, то можно найти лишь книги, изданные несколько десятков лет назад. И в них только две глобальные темы – милитаризация и жертвы. Мы считаем такой подход неправильным. Ведь самое ценное в каждом государстве – ее граждане. Надо ценить каждую жизнь. Поэтому для нас было важным собрать историков со всей страны, чтобы дать новый взгляд на события 1939-45 годов, – отметил Голик.

Он также добавил, что исторический форум в Днепре – это логическое продолжение областной патриотической программы.

– Мы сделали Аллею Героев и первый в Украине Музей АТО, установили флагшток-рекордсмен высотой 72 метра под национальным флагом, реконструировали диораму национального исторического музея в Днепре, а еще – организовали серию патриотических экскурсий для школьников, – сказал Голик.

– Общество должно взглянуть на события Второй мировой войны под другим углом. Многообразие свежих взглядов – на форуме. Они позволяют быстрее расставаться с советскими мифами, которые долгое время держали людей в плену, – считает историк Василий Павлов.

По мнению историка и журналиста Сергея Громенко, надо больше внимания уделять семейным историям и сохранению этой индивидуальной памяти.

– У нас есть кому хранить национальную память, говорить о больших масштабах, а малые выпадают из фокуса, забываются. Не хотелось бы этого допускать, – считает Громенко. – История – это такая учительница, которая может еще пару раз закрыть глаза на шпаргалки, а на третьей – отправит на перезачет. Сегодняшняя Россия, например, – это именно та страна, которая активно пользуется шпаргалками. Она использует мифы вместо реального опыта.

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