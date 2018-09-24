Harm reduction – способ оздоровления города в условиях повышенной урбанизации

С 13 по 14 сентября в Одессе прошла 7-я конференция City Health International. Главной темой стало развитие здорового города в условиях роста числа жителей.

По мнению экспертов, применение концепции harm reduction (уменьшения вреда) в экосистеме города позволит сократить риски для здоровья населения.

Растущее число жителей городов формирует экономические и экологические вызовы, которые во многом зависят от поведения и образа жизни населения. Более 150 экспертов в области общественного здоровья из Австрии, Армении, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Польши, Испании, Украины и США приняли участие в дискуссии с целью разобраться, какие действия стоит предпринять на местах, чтобы способствовать здоровью и благополучию населения.

Одно из решений заключается во взаимодействии государства, бизнеса и гражданского общества. Люси Сандерс, эксперт из Великобритании, представила 10 индикаторов здоровых улиц и на примере Лондона продемонстрировала, как снизить риски и повысить безопасность горожан. Важную роль в общественном здоровье играет и культура питания – употребление вредных продуктов приводит к росту расходов на лечение. Кулинар Евгений Клопотенко представил программу питания для средних школ: он заменил ингредиенты и технологии приготовления, сохранив ценовую политику.

Подобный подход в перспективе поможет снизить риски заболеваний и изменить пищевые привычки поколения. Схожего мнения придерживаются и британские коллеги, которые представили исследования, доказывающие, что частое употребление фастфуда с большим содержанием трансжиров влияет на кардиометаболический риск, может привести к развитию диабета 2-го типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и т.д.

В изменении городской экосистемы важно учитывать и поведение отдельных групп населения – необходимо формирование отдельной стратегии по снижению рисков среди маргинализированных групп. Распространенность курения остается в таких группах на высоком уровне, что дает нагрузку на систему здравоохранения. Это относится и к остальным взрослым курильщикам и людям, подверженным пассивному курению.

Решением для сокращения распространенности курения поделился британский медик Гарри Шапиро в докладе Глобальная ситуация в уменьшении вреда от табака: уроки, которые нужно выучить. Его заключения аналогичны выводам конференции SRNT Europe в Мюнхене, где обсуждались методы борьбы с эпидемией табакокурения, исследования электронных систем доставки никотина и систем нагрева табака, а также необходимость сбора данных с целью изучения эффективности использования данных продуктов в качестве метода отказа от курения.

Электронные системы используются в качестве метода отказа в развитых странах, что ведет к сокращению распространенности курения. Великобритания уже несколько лет фиксирует позитивную динамику на национальном уровне при рекомендациях электронных заменителей курильщикам службами помощи в отказе от курения наравне с медикаментозной терапией.

Электронные заменители вытесняют курение в Канаде, Нидерландах, Греции, Германии, Венгрии, Польше, Румынии, Франции, Италии и Испании. Напомним, по данным последнего отчета GATS, в Украине с 2010 по 2017 годы было зафиксировано сокращение распространенности курения с 28,3% до 22,8%. Именно в этот период в Украине произошел бум на электронные сигареты и системы нагрева табака.