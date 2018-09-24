Неожиданные маршруты и уникальные фото: секрет успешного тревел-блога

Фотограф и тревел-организатор Александр Ладанивский впервые в рейтинге ТОП-100 блогеров Украины. Факты ICTV пообщались с Александром о его деятельности и блогерстве.

Профиль Instagram Александра Ладанивского насчитывает практически 137 тысяч подписчиков. Он делится малоизвестными локациями, а каждая его публикация содержит довольно информативный комментарий. В данный момент он входит в список 25 лидеров голосования ТОП-100 блогеров Украины 2018.

Блогерство

Меня очень удивило то, что я попал в рейтинг. Я не считаю себя блогером, я фотограф, который пишет о путешествиях.

У каждого разное понятие блогерства.

Кто-то считает, что блогер – это девочка, которая делает миллион рекламы в Instagram. Или какой-то политический эксперт. А кто-то считает меня. Довольно разношерстное понятие.

Тревел-организация

Именно это притягивает людей ко мне – нестандартное чувство неожиданности.

Есть обычные классические путешествия, с которых я начинал. Маршруты в основном проложены по холодным странам: Исландия, Норвегия. Со временем в этих путешествиях начал делать маленькие сюрпризы для группы. Неожиданные локации, которые вызывали наибольший эффект у людей. Затем были масштабные заезды в страны не по маршруту. Теперь решил делать тайные путешествия, полностью засекреченный маршрут, где люди не знают, что их ожидает.

Заработок блогерством

Каждый человек в наше время зарабатывает тем, чем считает нужным. У нас свободное государство и если это приносит средства и удовольствие, то почему нет.

Фейковая информация

Я делюсь с подписчиками только той информацией, которая проверена мной.

Нет смысла распространять фейки, потому что эта ложь затем сыграет против меня. Я не слежу за многими блогерами, поэтому возможно мне такое и не попадалось.

Общалась Карина Зуева