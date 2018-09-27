Впервые за 110 лет в селе Петриковка Днепропетровской области была реконструирована начальная школа.

По словам советника председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрия Голика, теперь это не холодное серое здание с устаревшей системой водоотвода и разбитым двором, а яркое, уютное и оснащенное современной техникой учебное заведение.

Голик отметил, что реконструкция старых школ в Днепропетровской области – это часть программы по созданию современного образовательного пространства. Всего по области ДнепропетровскаяОГА в настоящее время реконструирует более 30 школ одновременно.

– Создание современного образовательного пространства на Днепропетровщине – задача, поставленная перед нами президентом Украины Петром Порошенко. За три года в области мы реконструировали 70 учебных учреждений, в 2018-м – обновляем еще более 30. Уже завершены работы в Петриковской школе. В прошлом году осовременили основной корпус, сейчас открыли здание начальных классов, – сказал Голик.

Здание начальной школы Петриковки построили в 1910 году. За эти годы она устарела, системы водоснабжения, водоотведения, отопления и освещения пришли в негодность. Школьники учились в серых холодных классах, им не было, где отдыхать во время перерыва.

Подрядчики утеплили фасад здания, обустроили новую крышу с системой громоотвода, проложили новые коммуникации.

В каждом классе школы есть яркий акцент – цветная стена. Здесь также установили современную мебель, включая мебель для детей с особыми потребностями, а также интерактивные доски и компьютеры. Все парты – одноместные, они трансформируются в соответствии с ростом каждого ученика.

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Рядом с корпусом начальных классов находится здание бывших мастерских. Там оборудовали инклюзивно-ресурсный центр для развития особенных детей. Учтены все потребности учеников – вход оборудован пандусами, уборные – перилами и кнопками вызова.

В инклюзивно-ресурсном центре также яркий дизайн. Есть зал лечебной физкультуры, кабинеты логопеда и психолога, ресурсная комната. Изюминка центра – интерактивный пол с сенсорами и музыкальным сопровождением.

Кроме того, ДнепропетровскаяОГА обустроила двор возле школы – его огородили новым забором, уложили тротуарную плитку, высадили деревья и кусты.

– Мы фактически разобрали здание начальных классов Петриковской школы и собрали его заново. Теперь дети будут учиться в современных условиях. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом городе и селе области школьники получали знания с одинаковым комфортом, – заявил Голик.

К слову, после реконструкции в школе смогут обучаться более 250 детей.