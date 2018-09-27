Факты ICTV пообщались с Татусей Бо, автором-суржикописцем в Facebook, об уникальном стиле написания, блогерстве, а также о фейковой информации и манипуляции.

Страница Facebook Татуси Бо насчитывает 69 тысяч подписчиков. На данный момент она входит в список 20-ти лидеров ТОП-100 блогеров Украины.

Далее – прямая речь.

Стиль письма

Идея совсем не новая, скажем так. Ею пользовались такие мастера, как Котляревский и Вишня. На самом деле, я сама родом с Полтавщины, и на том языке, которым я пишу, у нас говорят повседневно.

Литературным языком описать весь тот капец, который происходит в Украине – сложно. А вот с привлечением такой лексики и суржика – это удается.

Знаете, написать, что Путин плохой мальчик – это одно дело, а Путин-х***о – совсем другое. Удается передать значительно ярче определенные образы и действия.

Истории из жизни

Зависит от того, когда меня найдет или где я услышу эту историю.

Если где-то посреди улицы, то сажусь на скамейку и записываю сразу в Facebook. Дома в основном сначала в заметки, а потом уже публикую. Некоторые истории идут в колонки, а потом ко мне на страницу с ссылкой на сайт.

Рейтинг ТОП-100 блогеров Украины

В этом году мне по крайней мере не стыдно стоять рядом с такими соседями. Предыдущие годы, когда я заходила и смотрела, что нахожусь рядом с Шарием или Монтян, то думала, какими страшными силами я это заслужила (смеется – Авт.).

ТОП-100 блогеров Украины 2018 – хороший коллектив. Не обязательно разделять мнения всех блогеров, но, по крайней мере, с ними можно найти общий язык, их можно читать и понимать, что они пишут. Многие мои личные ТОП-100 не вошли в рейтинг, но, возможно, попали в Народный выбор.

Блогеры

Конечно, есть блогеры, которых я постоянно читаю. Есть такие, с которыми я знакома лично: Елена Монова, Юра Гудыменко, Руслан Горовой.

Многих знаю и уважаю.

Фейковая информация

Обязательно вступаю в спор, особенно если знаю, что это фейк.

Например, недавно была история с публикацией борда Юлии Владимировны, где был борд как бы из Москвы. Я конечно негативно настроена к Юлии Владимировне – это мои личные убеждения и они основываются на ее предыдущих действиях и заявлениях. Но такие публикации унижают не ее, а нас, как хомо сапиенс (смеется – Авт).

Главное, чтобы мы понимали и могли отличить правду от неправды.

На самом деле, удалось раскопать, что это фотография совсем другого борда, который находится возле станции метро Выставочный Центр, а к нему просто прилепили другое фото. Ну такое, первый класс, и таких фейков достаточно много. Прежде чем публиковать или делать репост, надо по крайней мере проверить это место и уточнить, действительно ли это происходит.

Очень много возможностей проверять информацию, но почему-то люди этого не делают. Я стараюсь избегать таких сомнительных публикаций, если не могу их проверить.

Игра на эмоциях

Манипуляция – это когда играют на эмоциях. Бывает такое, что информация правдива, а вот способ подачи – манипулятивный. И это тоже большая проблема.

Сейчас острый период, когда манипулируют фактами, связанными со школой, новой украинской школой. Когда люди не разбираются в происходящем и начинается наброс на директора школы, на педагога, а на самом деле там – опозорился местный совет.

Очень часто такие новости к нам приходят из России. Мы получаем манипуляцию оттуда. Это их методика действия.

Например, есть один правдивый факт, а подают его через призму безумных манипуляций, в одной или нескольких новостях, тем самым, искажая его.

Фейк

Это блогеры за которыми я не слежу. Но все могут допускать ошибки. Даже я могу сделать какую-то публикацию на нервах, эмоциях, но если мне скажут, что это фейк или манипуляция, то я обязательно его продублирую или изменю.

Общалась Карина Зуева