С 29 по 30 сентября в центре Киева перекроют движение транспорта на нескольких улицах.

Из-за проведения массовых мероприятий на выходных в Киеве перекроют движение транспорта на нескольких улицах, сообщает Центр организации дорожного движения.

С 00.00 субботы (29 сентября) до 01.00 воскресенья (30 сентября) движение запретят:

по ул. Крещатик на участке от Майдана Независимости до ул. Богдана Хмельницкого;

по ул. Прорезной от ул. Крещатик до ул. Пушкинской;

по ул. Богдана Хмельницкого от ул. Крещатик до ул. Пушкинской.

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Также движение ограничат в прилегающих кварталах:

по ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до бул. Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11.30 до 14.00 );

); по ул. Городецкого от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой (полностью перекрыто с 06.30 до 17.00).

Кроме того, с 11.30 до 17.00 29 сентября дополнительно перекроют ул. Крещатик на участке от Майдана Независимости до Европейской площади, а также ул. Михайловскую на участке от ул. Крещатик до ул. Костельной.

Вместе с тем, с 6.00 до 10.00, а также с 15.30 до 20.00 перекроют первый проезд возле центрального входа до Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский.

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Фото: Dreamstime