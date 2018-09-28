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В центре Киева перекроют движение – список улиц (КАРТА)

С 29 по 30 сентября в центре Киева перекроют движение транспорта на нескольких улицах.

Київ

Из-за проведения массовых мероприятий на выходных в Киеве перекроют движение транспорта на нескольких улицах, сообщает Центр организации дорожного движения.

С 00.00 субботы (29 сентября) до 01.00 воскресенья (30 сентября) движение запретят:

  • по ул. Крещатик на участке от Майдана Независимости до ул. Богдана Хмельницкого;
  • по ул. Прорезной от ул. Крещатик до ул. Пушкинской;
  • по ул. Богдана Хмельницкого от ул. Крещатик до ул. Пушкинской.

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Также движение ограничат в прилегающих кварталах:

  • по ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до бул. Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11.30 до 14.00);
  • по ул. Городецкого от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой (полностью перекрыто с 06.30 до 17.00).

Кроме того, с 11.30 до 17.00 29 сентября дополнительно перекроют ул. Крещатик на участке от Майдана Независимости до Европейской площади, а также ул. Михайловскую на участке от ул. Крещатик до ул. Костельной.

Вместе с тем, с 6.00 до 10.00, а также с 15.30 до 20.00 перекроют первый проезд возле центрального входа до Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский.

К слову, в Украине начали действовать новые правила эвакуации авто, а также новые штрафы за некоторые правонарушения. Мы выяснили, сколько и за что придется платить водителям.

Фото: Dreamstime

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