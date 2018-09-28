Богдан Карпенко – виртуальный персонаж из Facebook. Фактам ICTV он рассказал об анонимности, манипуляции и поделился своим собственным мнением о работе СМИ.

На страницу анонимного блогера Богдана Карпенко в Facebook подписано более 24 тысяч людей. Фотографий или телеэфиров с его участием в сети не найти. На данный момент Карпенко занимает 27 место в рейтинге ТОП-100 блогеров Украины.

Далее – прямая речь.

Мне комфортнее быть анонимным. У меня нет планов относительно того, чтобы становиться политиком или выступать на телевидении.

После Майдана комментировал в Twitter разные сообщения или новости – так начала появляться аудитория. Никогда не задумывался по поводу анонимного имени, и не думал, что стану блогером с претензией на популярность.

Блогерством я не зарабатываю.

Откровенная манипуляция

Сейчас не столь фейковая информация, как откровенные манипуляции в социальных сетях. Необходимо сверять первоисточники, точность перевода, верность расчетов, соответствие заявленным действиям.

Если вижу неправдивую информацию, то вступаю в спор, когда речь идет о личности, что влияет на большую аудиторию.

Время блогеров, которых ловили на откровенно фейковой информации – в прошлом. Теперь есть манипуляции с тем, как подают информацию. Умышленно умалчивают, где делают подмену понятий, смешивают акценты с важного на второстепенное, гиперболизируют рутинное и тому подобное. Конечно – это касается украинских политических социальных сетей. В ресурсах РФ бросить откровенный фейк – это популярная практика. Сегодня важно показывать, как целым набором манипуляций против Украины осуществляют информационную агрессию.

Массовые фейки давно остановлены – их легко проверить, многие научились этому. Тот ресурс, который запустит откровенный фейк – моментально получает как критику, так и потерю аудитории. Показать манипуляции – это сложнее, и этими методами Украине очень вредят.

СМИ

Каждое СМИ ведет свою информационную политику и будет подавать события под углом, который подходит для издания. Важно, чтобы эта подача не несла угрозы стране в целом. И здесь у нас проблемы, поскольку все СМИ все равно отстаивают интересы финансово-промышленной группы, к которой принадлежат. Сегодня почти все топовые СМИ ведут войну против власти, переступая разумные пределы, а некоторые – все красные линии. Это приводит к росту шансов прихода на выборах политиков, которые будут лоббировать интересы агрессора, в результате – вернет такой термин, как “свобода слова” до тех пределов, в которых он сегодня в РФ.

Проблема наших и мировых СМИ в том, что они под свободой слова понимают свободу лжи. Когда за ложь нет никакой ответственности.

СМИ не обязательно говорить какую-то неправду – фейк. Достаточно делать искусственный перекос в сторону негатива, чтобы формировать информационное поле собственных читателей и зрителей депрессивным, что конечно, приведет к росту шансов таких политиков, как ЮВТ, Гриценко, Ляшко, Садовый и тому подобное. Типичная подача новостей на тех же плюсах: авария-авария-убийство-позитив. На самом деле это: негатив-криминал-коррупция-прогноз погоды.

В каком настроении после такой подачи, где сознательно делается перекос в сторону негатива, будут зрители? Я могу очень много рассказывать обо всех этих методах, которыми постоянно превращают украинцев в одну сплошную негативную эмоцию.

Нет никакой потребности в фейках – современные методы позволяют замалчивать, гиперболизировать, смещать акценты, подменять понятия и подавать не фейковую новость под самыми разными, выгодными заказчику углами.

Вот когда аудитория окончательно переведена на эмоциональное состояние и имеет высушенные мозги агрессивными манипуляциями – тогда ей можно давать что-либо фейковое, и вообще не напрягаться – именно это вы видите с аудиторией прямых Кремле-СМИ.

Для тех же россиян, которые по разным причинам не подсаживаются на ресурсы по типу RT, Lifenews, RIA, Russia-1 – подготовленные манипуляторы, не прибегают к откровенным фейкам, а как я говорил, используют стандартный набор подачи новостей под нужным заказчику углом – сюда Эхо, Дождь, Медуза, Лента.

У российских граждан на сегодня нет никаких шансов вылезти из-под информационной линии Кремля, доступность других информационных площадок им не поможет, потому что они приучены не верить другим. Отсюда можем видеть, как люди с ученой степенью сразу поверили в фашизм в Украине.

Дополнительно, если вытянуть россиянина сюда, искусственно отключив его от привычных источников, он за определенное время согласится с вашей точкой зрения, но только вернется обратно – снова попадает под очень сильное информационное поле созданное в России – и снова будет рассказывать о фашизме. Насколько я могу понимать, методы, по которым сейчас работают СМИ с аудиторией, были отшлифованы еще гитлеровцами, а затем усовершенствованы гебистами и расползлись по всему миру. Одни из самых умелых, конечно, русские, наши дерут с них, поскольку долгое время медийки были связаны, и у нас куча медиа-менеджеров из России.

Решение проблемы

Любые попытки начать регулировать деятельность СМИ, чтобы они не переходили все границы в манипулировании людьми – натыкаются на серьезный лоббизм в посольствах – начинается визг о нападениях на свободу слова, а на самом деле – свободу лжи.

Я не имею понятия, как в Украине урегулировать данную огромную проблему, поскольку страна финансово очень зависима от ЕС и США. И не может регулировать деятельность СМИ, если союзники будут выступать против. У нас до сих пор работает NewsOne, о чем можно говорить, если даже такая выгребная яма, которая не стесняется никаких методов манипулирования, распространяет травлю – имеет защиту от всех.

Общалась Карина Зуева