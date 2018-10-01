Всемирный день архитектора отмечают в первый понедельник октября. Факты ICTV сделали подборку самых выдающихся и необычных архитектурных зданий Украины. Вы точно будете поражены красотой и величием этих сооружений.

Одесский национальный академический театр оперы и балета (Одесса)

Фото: opera.odessa.ua

Старейший оперный театр Украины был построен в 1887 году архитекторами Фельнером и Гельмером. Фасад здания выдержан в стиле венского барокко, тогда как зрительный зал воспроизведен в стиле позднего французского рококо.

Кстати, оперный театр в Одессе входит в список самых необыкновенных достопримечательностей Восточной Европы по версии журнала Forbes.

Адрес: г. Одесса, пер. Чайковского, 1

Дворец Потоцких (Львов)

Фото: lviv.travel

Дворец Потоцких был построен в 1880 году в стиле барокко по проекту французского архитектора Луи Альфонса Рене Довернье. Впоследствии проект модифицировали львовские архитекторы Юлиан Цибульский и Людвик Балдвин-Рамулт и реализовали под своим руководством.

Здание расположено на месте небольшой усадьбы – старого дворца Потоцких 1822 года.

Адрес: г. Львов, ул. Коперника, 15.

Дом с химерами (Киев)

Фото: wek.kiev.ua

Кирпичное сооружение с украшениями мифологических и охотничьих сюжетов является главным архитектурным сооружением раннего декоративного стиля модерн. Проект создал Владислав Городецкий в 1903 году как доходный дом с помещением для своей семьи. Скульптурные украшения по собственным эскизам выполнил скульптор Элио Саля.

Название Дом с химерами получил благодаря скульптурным украшениям, тематикой которых является животный наземный и подводный миры, атрибуты охоты и сказочные существа. Дом спроектирован в форме куба: с одной стороны он имеет три, а с другой – 6 этажей. Интересным также является использование высокого парапета на крыше, что позволило практически скрыть кровлю – первое здание “без крыши” в Киеве.

Адрес: г. Киев, ул. Банковая, 10

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича (Черновцы)

Фото: uk.wikipedia.org

Черновицкий национальный университет – один из старейших классических университетов в Украине. Здание современного учебного заведения было сооружено в 1864-1882 гг. как резиденция буковинских митрополитов по проекту известного чешского архитектора Иосифа Главки.

Над интерьером работали венские художники К. Иобст, И. Кляйн, чешский К. Свобода, буковинские Е. Бучевский и Е. Максимович. Стиль зданий еклетичный с доминирующим мотивом византийской и романской архитектуры.

Адрес: г. Черновцы, ул. Коцюбинского, 2

Дом Голованя (Луцк)

Фото: volynnews.com

Дом скульптора Николая Голованя расположен на территории Историко-культурного заповедника Старый Луцк на берегу реки Стырь. Проект дома разработал волынский архитектор Ростислав Метельницкий.

Двор, стены и крыша дома украшают каменные скульптуры разных стилей. Вход в здание украшает семейный вензель – Н. М. Г. На фронтоне дома размещены барельеф весом в 1,5 тонны с изображением всех членов семьи скульптора.

Адрес: г. Луцк, ул. Лютеранская, 9

Пассаж (Одесса)

Фото: myplanet.com.ua

Историческое здание Одессы, в котором расположены отель и крытые торговые ряды, является памятником истории и архитектуры кон. 19 – нач. 20 века. Здание пассажа было возведено в стиле модерн в 1899 году по проекту Л. Влодека.

Здание имеет 4 этажа: на первом расположены магазины, другие этажи занимает отель. Внутренний двор украшен многочисленными скульптурами.

Адрес: г. Одеса, ул. Преображенская, 34 / ул. Дерибасовская, 33

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Дом-корабль (Черновцы)

Фото: dmitrieva-larisa.com

Одно из первых каменных зданий, построенное в конце 19 века, которое до сих пор называют на старый манер “шифа”, что в переводе с немецкого – “корабль”.

Здание, ставшее изюминкой всех архитектурных памятников Черновцов, действительно похоже на корабль. Суженный фасад – нос корабля, направленный на юг, а на 2 этаже – палуба в виде просторного балкона и маленькая башня, напоминающая мачту.

По одной из легенд, в конце 18 века в этом квартале была корчма под названием Под золотым кораблем. Именно под ее влиянием впоследствии возвели дом-корабль.

Адрес: г. Черновцы, пересечение ул. Главной и Шолом-Алейхема

Киностудия Victoria Film Studios (с. Гуровщина)

Фото: victoriafilmstudios.com

Здание одной из крупнейших киностудий Украины построено в виде большого замка с камнями у подножия и многочисленными башнями. Бессознательно здесь возникают ассоциации с настоящим Диснейлендом.

Вход в здание украшают стилизованные скульптуры из фильмов Чужой и Хищник, высота которых более 3 метров.

В целом территория киностудии занимает 36 га. Экскурсии здесь не проводят, однако можно насладиться красотой снаружи.

Адрес: Киевская обл., с. Гуровщина

Плоский дом (Одесса)

Фото: planetofhotels.com

Из-за необычной архитектуры дом называют Карточным, Ведьминым, Плоским, Домом теней, а также Домом-стеной. Здание построили в 1889 году по проекту архитектора Д. Климова в стиле ренессанс и эклектика.

С фасадной стороны дом выглядит обычным. Однако если посмотреть на него сбоку, кажется, что у него нет боковой стены. На самом деле секрет здания заключается в особой конструкции: дом строили во времена царской России и в процессе строительства не хватило средств. Чтобы не останавливать работы, архитектор решил свести две стены и сделать дом треугольным.

Адрес: г. Одесса, пер. Воронцовский, 4

Киевский государственный академический театр кукол (Киев)

Фото: inform-ua.info

Театр кукол в Киеве является старейшим в Украине. Несмотря на то, что он появился еще в 1927 году, красивое здание по проекту В. Юдина возвели только в 2005 году.

Сооружение театра имеет образ сказочного дворца как снаружи, так и в интерьере. Кроме того, прилегающая территория оформлена как настоящий детский сказочный городок – здесь есть скульптуры сказочных персонажей, фонтан, а также цветочные клумбы.

Адрес: г. Киев, ул. Грушевского, 1-а

Шаровка (Харьков)

Фото: kharkovinfo.com

Шаровка — бывшая помещичья усадьба в пгт Шаровка Богодуховского района Харьковской области на берегу реки Мерчик.

Усадьба основана в деревне Шаровка в 1836 году помещиком Саввой Ольховским. Будучи майором в отставке, Савва Васильевич получил деревню от Екатерины II.

В 1917 году имение было национализировано, а в 1925 году в комплексе был создан один из областных санаториев для больных туберкулезом.

Наибольший интерес представляет Шаровский дворец. Белокаменный господский дом выполнен в неоготическом стиле, расположен на холме, и является центром всего комплекса. В свое время во дворце находились 26 комнат и 3 большие залы, убранство которых поражало своей роскошью: мраморные камины, лепнина, росписи, изящная резьба по темному дубу, драгоценный паркет. Здесь устраивались балы и играли спектакли. Дворец принимал именитых гостей.

Сейчас Шаровский дворец — единственная часть комплекса, которая реставрировалась за последние 15 лет.

Адрес: Харьковская обл., пгт. Шаровка.

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