Украинская волонтер Елена Шевцова – это пример сильной современной женщины, которая ничем не уступает мужчинам в смелости, храбрости и настойчивости.

Об этом заявила глава ФК Леогейминг пэй Алена Дегрик.

– Когда я прочитала о Елене Шевцовой, украинском волонтере, общественном деятеле, я поняла, что женщина – это не ограничения, это, наоборот, возможности. Шевцова продемонстрировала всей стране, что женская энергия, порой, намного мощнее мужской, и всем известное устоявшееся выражение о том, что женщины – это слабый пол, или слабая половина человечества является ничем иным, как заблуждением, – поделилась Алена Дегрик.

Как известно, Елена Шевцова активно участвовала в событиях Евромайдана в центре Киева зимой 2013-2014 годов. На тот момент девушка нуждалась в операции по трансплантации почки – уже были на нее собраны деньги и фактически все было готово для оперирования. Но ради Майдана Елена Шевцова отложила операцию и принялась помогать участникам революции. Дальше, как известно, началась война, и Елена Шевцова отправилась на Донбасс поддерживать украинских военнослужащих и добровольцев.

– Я когда узнала об этой истории, я поняла, что мы, женщины, на самом деле можем в разы больше, чем думаем. Главное – это сила воли и желание помогать, быть сильными, дарить эту силу другим. Елена Шевцова своим примером заставляет нас быть лучше, – отметила Дегрик.

По ее мнению, все женщины, глядя на пример Елены Шевцовой, должны понять, что они – не меньше мужчин, не слабее их и не хуже их.

– Женщины могут гораздо больше, чем думают. И на войне героями могут становиться далеко не только мужчины. У женщин очень много энергии, которую они не используют, считая, что их роль – сидеть дома с детьми и только. И вот пример Елены Шевцовой подтверждает, что нет предела женской напористости и целеустремленности, – добавила Алена Дегрик.

Как известно, Елена Шевцова 26 марта 2016 года была награждена орденом Народный Герой Украины.