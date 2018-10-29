Факты ICTV пообщались с лучшим автором страны ТОП-100 блогеров Украины 2018, Андреем Карповым. Прошлогодняя победа, идея создания Вата Шоу, самый запоминающийся эфир и цель блогерства – читайте в эксклюзивном интервью Фактов ICTV с блогером.
Народный любимец 2017 и лучший блогер 2018 по рейтингу ТОП-100 блогеров Украины – Андрей Карпов, известный также под псевдонимом Полтава. Ведущий сатирической программы Вата Шоу. YouTube-канал Андрея насчитывает 144 тыс. подписчиков. Блогер высмеивает поклонников “русского мира” в чат-рулетке.
Прошлогодняя победа
Победа принесла увеличение подписчиков, многие узнали обо мне из конкурса, так что польза от этого есть. Увидели, что я в рейтинге на первом месте, зашли, посмотрели, подписались – я думаю так.
YouTube vs Facebook
В Facebook люди читают тексты и иногда даже не знают, кто их написал. Страница больше оторвана от личности блогера. В YouTube тебя знают и видят, картинка легче воспринимается визуально. Поэтому и на улице меня больше узнают, чем блогеров Facebook. Есть определенные преимущества.
Идея Вата Шоу
Сначала у меня был YouTube-канал по компьютерной игре. Именно в ней начал общаться с русскими, когда начались события на майдане. Рассказывал о том, что у нас происходит, пытался доказать, что и как. Так потихоньку переросло общение в такую манеру, которая сейчас.
Запоминающийся эфир
Их было столько, что я даже не знаю, каждый раз что-то новое. Не полный эфир, а бывают попадаются люди. Один из последних, который запомнился многим зрителям – это пожалуй с историей про мем. Есть такой мем в интернете, как швейные войска России, где русские на дембель вышивают форму веревками. И мы такого поймали в чат-рулетке, еще и пьяного. Было интересно. Или когда я спрашивал, что такое биде, а они не знали. Отвечали, что это противозачаточное, чтобы женщины не беременели и против секса.
Они просто дикие. Очень много интересной информации от них, каждый раз удивляюсь.
Цель блогерства
Вообще, этот контент для украинцев. Почему-то все считают, что я делаю это для россиян. На самом деле, их смотрит только 7% от общего количества зрителей.
Хочу чтобы украинцы понимали, кто такие русские, они нам не братушки, они нас ненавидят, относятся как к людям третьего сорта и являются агрессорами. Я хочу, чтобы украинцы перестали быть хохлами, а наконец-то стали украинцами.
Узнаваемость
В последнее время я стал популярным, русские ходят и намеренно ищут меня. До этого они были все пьяные, веселые. И где-то месяца три назад появились люди трезвые, хорошо одетые, с камерами – я их условно называю ФСБшниками.
Все пытаются через меня доносить свою пропаганду против Украины. Там видно, что они какие-то или отставные военные или действующие, может и ФСБ в том же числе. Просто те, кто с прикормушки в России, хотят чтобы то состояние, в котором Украина была все эти годы, так и осталось. Чтобы мы ездили к ним попрошайничать, не шли в НАТО, в Европу.Читайте: Победители ТОП 100 блогеров Украины: виртуальное признание и реальная награда Как создать популярный аккаунт в Instagram. Советы известных блогеров Украины Как создать успешный блог в Facebook. Секреты известных блогеров Украины
Деятельность
Этот проект моя основная деятельность. При таком количестве подписчиков зарабатывать на жизнь возможно. Зависит от того, кто какую цель ставит. Сейчас YouTube существенно много платит средств, благодаря просмотрам.
У меня в месяц 13 млн просмотров на всех каналах – это основной и семь запасных. Когда банили, я создавал другие, вот их и собралось уже восемь штук.
Общалась Карина Зуева