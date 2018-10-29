Факты ICTV пообщались с лучшим автором страны ТОП-100 блогеров Украины 2018, Андреем Карповым. Прошлогодняя победа, идея создания Вата Шоу, самый запоминающийся эфир и цель блогерства – читайте в эксклюзивном интервью Фактов ICTV с блогером.

Народный любимец 2017 и лучший блогер 2018 по рейтингу ТОП-100 блогеров Украины – Андрей Карпов, известный также под псевдонимом Полтава. Ведущий сатирической программы Вата Шоу. YouTube-канал Андрея насчитывает 144 тыс. подписчиков. Блогер высмеивает поклонников “русского мира” в чат-рулетке.

Прошлогодняя победа

Победа принесла увеличение подписчиков, многие узнали обо мне из конкурса, так что польза от этого есть. Увидели, что я в рейтинге на первом месте, зашли, посмотрели, подписались – я думаю так.

YouTube vs Facebook

В Facebook люди читают тексты и иногда даже не знают, кто их написал. Страница больше оторвана от личности блогера. В YouTube тебя знают и видят, картинка легче воспринимается визуально. Поэтому и на улице меня больше узнают, чем блогеров Facebook. Есть определенные преимущества.

Идея Вата Шоу

Сначала у меня был YouTube-канал по компьютерной игре. Именно в ней начал общаться с русскими, когда начались события на майдане. Рассказывал о том, что у нас происходит, пытался доказать, что и как. Так потихоньку переросло общение в такую манеру, которая сейчас.

Запоминающийся эфир

Их было столько, что я даже не знаю, каждый раз что-то новое. Не полный эфир, а бывают попадаются люди. Один из последних, который запомнился многим зрителям – это пожалуй с историей про мем. Есть такой мем в интернете, как швейные войска России, где русские на дембель вышивают форму веревками. И мы такого поймали в чат-рулетке, еще и пьяного. Было интересно. Или когда я спрашивал, что такое биде, а они не знали. Отвечали, что это противозачаточное, чтобы женщины не беременели и против секса.

Они просто дикие. Очень много интересной информации от них, каждый раз удивляюсь.

Цель блогерства

Вообще, этот контент для украинцев. Почему-то все считают, что я делаю это для россиян. На самом деле, их смотрит только 7% от общего количества зрителей.

Хочу чтобы украинцы понимали, кто такие русские, они нам не братушки, они нас ненавидят, относятся как к людям третьего сорта и являются агрессорами. Я хочу, чтобы украинцы перестали быть хохлами, а наконец-то стали украинцами.

Узнаваемость

В последнее время я стал популярным, русские ходят и намеренно ищут меня. До этого они были все пьяные, веселые. И где-то месяца три назад появились люди трезвые, хорошо одетые, с камерами – я их условно называю ФСБшниками.

Все пытаются через меня доносить свою пропаганду против Украины. Там видно, что они какие-то или отставные военные или действующие, может и ФСБ в том же числе. Просто те, кто с прикормушки в России, хотят чтобы то состояние, в котором Украина была все эти годы, так и осталось. Чтобы мы ездили к ним попрошайничать, не шли в НАТО, в Европу.

Деятельность

Этот проект моя основная деятельность. При таком количестве подписчиков зарабатывать на жизнь возможно. Зависит от того, кто какую цель ставит. Сейчас YouTube существенно много платит средств, благодаря просмотрам.

У меня в месяц 13 млн просмотров на всех каналах – это основной и семь запасных. Когда банили, я создавал другие, вот их и собралось уже восемь штук.

Общалась Карина Зуева